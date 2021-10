Újra indul az „abortusz-háború”, a konzervatív kormánypárti képviselők a (szalon)fasisztákkal újra a szabályozás szigorításán dolgoznak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A parlament holnap kezdődő ülésén újra indul a végtelennek tűnő meccs az abortusz további korlátozásáért. Az már ma is kiderült, hogy nem lesz egyszerű menet, az abortusz szigorítását támogató Anna Záborská bízik abban, hogy ezúttal sikerül többséget szereznie, mert javaslatát támogatni fogják a koalíció konzervatív képviselői,

az OĽaNO-ból Gyimesi és társai, a Sme rodina Kollárral az élén, és mellettük az ellenzéki (szalon)fasiszták, Kotleba és Mazurek követői, akik már eddig is minden alkalmat megragadtak arra, hogy teljesen betiltsák az abortuszt.

Záborská pedig olyan kedves hozzájuk, hogy ezt félévente rendszeresen lehetővé teszi nekik azzal, hogy az elutasított javaslatát ismételten előterjeszti.

Szakmai érvek és utcai nyomásgyakorlás

A másik oldalnak marad a szakmai érvelés, amivel azonban nem igazán tudnak hatni a másik félre. Hiába viszi be a parlamentbe Jana Bittó Cigániková az egészségügyi minisztérium és a nőgyógyász szakma legfontosabb szakembereit, Záborská és csapata nem kíváncsi rájuk.

Leülni sem akarnak azokkal, akik kicsit máshogy néznek erre a kérdésre, és nem akarják egyből elvetni, hogy a nőnek is lehet beleszólása abba, hogy mikor szeretne gyereket szülni.

Hétfőn Pozsonyban és több más szlovákiai városban, valamint Brünnben és Prágában is az utcára mentek az abortusz szigorításának ellenzői. A legfontosabb kifogásuk, hogy Záborská javaslata olyan átláthatatlan jogi helyzetet eredményezne, amely még azokat az orvosokat is elbizonytalaníthatja, akik hajlandóak elvégezni a terhességmegszakítást a jelenlegi szabályok szerint. Ez tovább csökkentené a hozzáférést a biztonságos abortuszhoz, ami Szlovákia néhány régiójában gyakorlatilag már ma is elérhetetlen.

Évente 360 óra tévéműsor a kisebbségeknek

Ma befejeződött a tárcaközi egyeztetés az új, átfogó médiatörvényről, amely újraszabályozná a nemzetiségi adások minimális időtartamát is. A jelenlegi jogszabály rendkívül nagyvonalú, ami a lehetséges időkeretet illeti: az adott kisebbség számarányának megfelelő időkeretet biztosít minden kisebbségnek.

Ez azt jelenti, hogy a mintegy tízszázalékos magyarság a két (sőt, már három) közszolgálati csatorna napi 24 órás műsorából 4,8 órát kaphatna. Az új javaslat minimum 360 óra adásidőt garantálna évente, vagyis napi 1 órát az összes kisebbségnek, ami ugyan a duplája a jelenleginek, de töredéke annak amit most ígér a jogszabály.

A baj csak az, hogy ehhez pénzt is kellene adni, ami viszont nincs, így marad a napi néhány perc hírek, plusz a magazinműsorok, és legújabban a reggeli műsor a szlovák kettesen.

Viszont kicsi az esélye, hogy a jelenlegi műsorstruktúrával komolyabb nézői bázist tudna építeni magának a 70 alatti korosztályban a magyar adás.

Sokkal többet érne, ha ez a pénzt inkább az online hírszolgáltatásba öntenék. De ne adjak tanácsot a konkurenciának.

A Szövetség megpróbálja elérni, hogy a törvényben maradjon a jelenlegi, számarányos szabály, a baj csak az, hogy erről sem a nézőkkel, sem pedig a műsorkészítőkkel nem folytattak komolyabb egyeztetést. Talán majd legközelebb, egy másik törvénytervezetnél, ha több idő lesz a felkészülésre.

Már keresik az új országos rendőrfőkapitányt

November 30-ig várja a leendő országos rendőrfőkapitányok jelentkezését a belügyminisztérium, amely mpst hirdette meg a Ján Kovarík lemondása után megüresedett posztot. Elég nagy bátorság kell a pályázat beadásához, nemcsak azért, mert ma még azt sem tudni pontosan, hogyan választják majd ki az új rendőrfőkapitányt, hanem azért is, mert elég gyors ütemben fogyasztja ez a rendszer a rendőrfőkapitányokat.

Gašpar, Lučanský, Kovařík, hogy csak a legutolsó hármat említsük, akik közül egy börtönben van, egy másik a börtönben halt meg, a harmadik ellen pedig eljárás folyik.

Hamran István, a jelenlegi megbízott rendőrfőkapitány nagy fába vágja a fejszéjét, ha tényleg beadja jelentkezését, ahogyan azt a Paraméternek adott interjújában említette.

Öt járás már fekete

Ha hétfő, akkor új COVID-térkép. Már öt járás fekete, és egyre nő a napi fertőzöttek száma, akárcsak a kórházban ápoltaké is. Tavaly ilyenkor már közeledtünk az első országos teszteléshez, most azonban ennek szerencsére semmi híre.

A helyzet annyiban mindenképpen jobb a tavalyinál, hogy a legtöbb beteg nem a beoltott idősebbek közül kerül ki, így talán a kórházak leterhelése talán nem lesz olyan súlyos, és a halálos áldozatok száma sem száll el úgy, mint egy éve.

Az igazán kedvező eredmény azonban az lenne, ha a felfutó járványadatok hatására emelkedni kezdene az oltásra jelentkezők száma is, ez valószínűleg letörné az emelkedő járványgörbét is. Kár, hogy sok embert csak a halottak száma győzi meg arról, amit hónapok óta minden szakember – meg Orbán Viktor is – hajtogat, hogy igazi védelmet csak az oltás nyújt.

