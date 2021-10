Sikerrel zárult a csallóközkürti Vajda család 3 évig tartó „csatája” – Tibike megkapta az oxigéngépet

A csallóközkürti Vajda családot korábban már bemutattuk olvasóinknak. Első alkalommal 2016-ban találkoztunk Tibikével. Szülei: Mónika és Tibor, akkor részletesen elmesélték nekünk gyermekük történetét. Kisfiuk élete máig tele van nehézséggel, ő mégis jókedélyű és vidám. Nemrégiben az egész családot nagy öröm érte: sikerült oxigéngépet vásárolniuk gyermeküknek.

Vajda Tibike (FA Paraméter felvételei)

Tibikét legutóbb tavaly, a huszadik születésnapja alkalmából látogattuk meg. Ahogyan akkor, most is nagy mosollyal fogadott bennünket. A reggeli órákban érkeztünk a családhoz, hogy a saját szemünkkel lássuk, hogyan viseli Tibike azt az időt, amíg rajta van az oxigénmaszk. A kisfiú türelmesen várta, míg letelik a szükséges idő, közben pedig szépen, egyenletesen lélegzett.

Az oxigéngépet minden egyes nap 12 percig használják. Tibike 90%-os fogyatékossággal rendelkezik, állapota egyre súlyosbodik. Korábban a szülei rendszeresen ellátogattak vele különféle rehabilitációs központokba, ami rendre jó hatással volt az állapotára. Mostanra azonban már nem ajánlott számára az ilyesfajta kezelés, ugyanis az már inkább csak fájdalmat, mintsem felüdülést jelent neki. Mónika és Tibor ennek ellenére tovább harcol gyermekéért, ahogy mindig, most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy javítsanak fiuk életminőségén. Ezért történt az is, hogy addig nem álltak meg, míg be nem sikerült szerezniük a tiszta oxigént biztosító gépet.

Ez a folyamat még három évvel ezelőtt vette kezdetét. Akkor azonban problémába ütköztek. „Az orvosszakértő, akinek az aláírására szükségünk lett volna ahhoz, hogy Tibike megkapja az oxigéngépet, visszautasította a kérésünket. Az indoka az volt, hogy a fiunk még tud egyedül lélegezni. Azt mondta, majd akkor kiírja a gépet, ha önmagától már képtelen lesz a levegővételre” – kezdett bele a történet mesélésébe Vajda Mónika. A szülők akkor értetlenül álltak az orvos döntése előtt, de nem hagyták annyiban a dolgot. „Tibike tüdőorvosa világosan megmondta, hogy a fiunknak szüksége van tiszta oxigénre, mert az javítana az állapotán. Egy ilyen berendezés nem olcsó mulatság, önerőből nem tudtuk finanszírozni. Több próbálkozásunk is volt, majd idén levelet írtam a COOP Jednota Alapítványnak (Nadácia COOP Jednota). Részletesen megírtam milyen egészségügyi problémái vannak a fiunknak, ahogyan azt is, hogy mire lenne szüksége. Az alapítványtól nagyon gyorsan megérkezett a válasz, amiben közölték döntésüket, miszerint hozzájárulnak az oxigéngép megvásárlásához” – folytatta az anyuka.

Maga a gép 950 euróba került, amihez még hozzájött az 50 eurós kiszállítási díj, tehát összesen ezer eurót kellett fizetniük érte, amiből 700 eurót kaptak meg az említett alapítványtól. A fennmaradó összeget szintén adományból finanszírozták – a csallóközi motoros banda volt a segítségükre, akik már hosszú évek óta a Vajda család jó barátai.

Tibike körülbelül két hónapja használja az oxigéngépet, s már most látható rajta a változás. Erősíti a szervezetét, stimulálja az agyműködését, sokkal figyelmesebb tőle. Az oxigénkoncentrátor pozitívan befolyásolja a légzőrendszerét. Enyhíti a fáradtságát, javítja az anyagcseréjét, erősíti az immunrendszerét. Az oxigénterápia továbbá megnyugtatja az idegrendszert.

A csallóközkürti Vajda család három évig tartó „csatája” tehát sikerrel zárult. A segítségért – mint mindig – ezúttal is hálásak.

Szlávik Cyntia