Az oltottak szerint nem igazságos, hogy ennyire korlátozzák őket a fekete járásokban, a Covid-automata hamarosan véget vethet ennek

Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bardejov, Stará Ľubovňa és Svidník hétfő óta a legszigorúbb besorolású, fekete járások ötös csoportját alkotják a Covid-automata szerint.

A fekete járásokban érvényes járványügyi előírások már a teljesen beoltott személyeket is jelentősen korlátozzák, a feketén kívül a többi járásban viszonylag szabadon élhetnek. A Tvnoviny.sk azt írja, a fekete járásokban élő beoltottak közül most sokan azt mondják, hogy becsapva érzik magukat.

A legszigorúbb besorolású járásokban például zárva vannak az edzőtermek és fitneszközpontok, valamint a wellnessek, ezeket pedig a teljesen beoltottak sem látogathatják. Ugyancsak tilosak mindenki számára az ünnepségek és a lagzik.

A lapnak több fitneszközpont vezetője is jelezte, hogy értelmetlennek tartják a kötelező zárva tartást, annak ellenére, hogy tudatosítják a helyzet súlyosságát. Azzal érvelnek, hogy többen azért oltatták be magukat, hogy szabadabban élhessenek. Egy szeptember elején készített AKO-felmérés szerint a harmadik leggyakoribb ok, amiért az emberek beoltatták magukat, hogy ne korlátozzák őket az a járványügyi intézkedések.

A fitneszek vezetői azzal is érvelnek, hogy számos vendégük teljesen be van oltva, és egyébként sem jellemző, hogy bárki is edzőterembe menjen, ha betegnek érzi magát.

Az, hogy a fekete járásokban az oltottak sem vehetnek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, a Covid-automata legutóbbi, augusztusi frissítéséből következik. Akkor még sokkal jobb volt a járványhelyzet, a szakértők pedig oltásra buzdították az embereket, kiemelve, a magasabb oltottsági arány kevésbé szigorúbb intézkedéseket eredményez.

Kedden éppen ebben a témában nyilatkozott Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter, aki megemlítette, nem kizárt, hogy hamarosan módosul a Covid-automata, és az oltottak bizonyos előnyöket fognak élvezni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem ígér semmit, ugyanis minderről a szakembereknek kell dönteniük.

Martin Pavelka epidemiológus, a Covid-automata egyik fő megalkotója sem zárta ki a módosítás lehetőségét. Hozzátette, a témáról a csütörtöki konzíliumon fognak egyeztetni, ahol arról is tárgyalni fognak, hogy milyen szabadságot élvezhetnek majd a teljesen beoltottak a fekete járásokban.

A szakértő emlékeztet, továbbra is az embereknek kell eldönteniük, hogy beoltatják-e magukat, ami egyben a járványból kivezető utat jelenti, vagy nem oltatnak, és továbbra is korlátozásokat kell elviselniük. Pavelka aláhúzta, ha a régióban magas az oltottság aránya, a korlátozások minimálisak, ha viszont az emberek javarészt nem akarják magukat beoltatni, el kell viselniük a járvány hozta korlátozásokat.



