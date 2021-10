Az oltásellenes "Doktor Halál" mintha megkapta volna a vakcináit, valaki így töltötte fel az adatait az eHranicába

Közismert tény, hogy nyártól mindenkinek, aki külföldről tér vissza Szlovákiába, regisztrálnia kell magát az eHranica rendszerbe, mielőtt belépne az országba. Ellenkező esetben büntetés várhat rá, na meg irány a karantén. Most Robert Fico azt állítja, a határellenőrzési rendszer nyomtatványát valaki kitöltötte a nevében, és olyan adatokat adott meg, mintha a Smer elnöke normális lenne.

Fico vállalja hogy balfék, mert amiatt morog, hogy valaki az ő nevét felhasználva tévesen azt írta be az eHranica űrlapjába, hogy - ahogy az a józan politikusoktól elvárható lenne, - teljeskörűen be van oltva. De hát őt más fából faragták. Emiatt fel is vette a kapcsolatot az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjával (NCZI), ahol azt mondták neki, valaki meghekkelte a rendszert és visszaélt a személyes adataival. Az ellenzéki pártelnök ezt az egészet úgy adja elő, mintha az ismert - oltásszkeptikus - álláspontja miatt az állam csak szívatni akarná, és ezért politikai támadásról beszél.

Fico szerint mindez még július 31-én történt, amikor állítólag átlépte volna az országhatárt, de közben erre nem is került sor. Ettől még, aki a nevében töltögethette az adatlapot, az tisztában lehetett a politikus paramétereivel. Közben meg a vakcinát elutasító exkormányfő büszkén vallja, hogy ő nincs beoltva, és nem is veszi fel az oltást. Hogy bogarat ültessen a követői fülébe, azt is megpendítette, hogy ha az ő nevével visszaéltek, akkor felmerül a kérdés, hogy az hatóságok által használt számokat és statisztikát nem hamisítják-e meg.

Arra is kitért Fico, hogy az - amúgy adatvédelmi szempontbó tényleg nem túlbiztosított - eHranica rendszerbe meg kell adni a telefonszámot és az e-mail címet is, és ennek kapcsán hozzá is tett egy nagyon furcsa megjegyzést. Bevallása szerint ugyanis

ő nem használ mobiltelefont és a sajátja helyett a kollégái e-mailjeit használja, mert "megvan ennek a maga oka".

Ahogyan annak is, hogy miért kerüli az oltóanyagot. Ennek nagy valószínűséggel az a magyarázata, hogy ezzel próbálja magát belopni a tudomány eredményeit elutasítók szívébe. Aminek viszont az is köszönhető, hogy Szlovákia ramatyul áll az uniós átoltottsági "versenyben", ahol az ország csak Bulgáriát és Romániát előzi meg.

Mivel azonban Ficóról van szó, - akit a vakcinaellenessége miatt az egyik kormánypárti képviselő Doktor Halálnak nevezett - még az sem elképzelhetetlen, hogy legközelebb azzal jön elő, hogy másfél hónapon belül kétszer is rátámadtak egy injekcióstűvel egy szűk sikátorban, ezért akarata ellenére van komplett beoltva. De az ő esetében az a valószínűbb, hogy egyáltalán nem komplett.

