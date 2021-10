LÉNYEG: Elfeketedik az ország, de aki narancssárgát akar látni, annak Dunaszerdahelyre kell néznie. Meg annak is, aki rendet teremtene a focidrukkerek háza táján

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Felemásra sikeredett ez a szerdai nap. Akadt például kedvező hír a munkanélküliség fokozatos csökkenéséről, de a másik oldalon meg rekordokat dönt a koronavírus harmadik hulláma.

Kevesebb a munkanélküli

Ma kiderült, hogy tavaly május óta most a legalacsonyabb az ország munkanélküliségi rátája, ami szinte 7 százalékra süppedt vissza. Tehát 2020 májusa óta, amikor 7,2 százalékon álltunk, ez a legkisebb érték. Az viszont egyértelmű, hogy az állástalanok aránya bizonyos mértékig tükrözi a világjárvány lefolyását. Ilyen alapon mostantól kezdve pár hónapon keresztül ne is számítsunk semmi felemelő fejleményre.

De a gasztroszektor szorult helyzetben van

Itt van mindjárt a gasztroszektor, ami a Covid-járvány okozta válság egyik leginkább sújtott ágazata, mert a vendéglátóhelyek többsége továbbra is súlyos veszteséggel küzd. Költésgmegtakarítási okokból bizonyos vendéglők még most is zárva maradtak, továbbá számos éttermet tömeges elbocsátások és csőd fenyeget. A téma szakértői a forgalmi adó, a jól ismert dépéhá csökkentése mellett foglalnak állást, és szerintük fontos lenne a munkaügyi minisztérium elsősegélyprogramjának újraindítása, hiszen a szektor alapból komoly munkaerőhiánnyal küzd.

Vajon miért csökkentek az állam nyugdíjkiadásai?

Közben meg a Statisztikai Hivatal arról számolt be, hogy annyi idős halt meg a koronavírus miatt, hogy csökkentek az állam nyugdíjkiadásai. Szlovákiában a nyugdíjas populáció évről évre növekedett, sőt 2018-ban először több volt az idős személy, mint a gyerek, de aztán a Covid érkezésével változott a helyzet. A durva összefüggések szerint az országban mintegy 15 ezer személy halálát okozták a járvány szövődményei, ezek 80 százaléka pedig 65 éven felüli volt. A Szociális Biztosító ezért nem merítette ki a költségvetésében a betervezett kiadási tételeket. Míg az év elején 1 milliónál alig több nyugdíjat fizettek ki, addig áprilisban már 14 ezerrel kevesebbet és ez a különbség az idősek Covid okozta túlzott elhalálozásának a számlájára írható.

Az egészségügyi miniszter szerint nem is számíthatunk semmi biztatóra, hiszen október végén naponta akár 3500 ember koronavírus-tesztje lesz majd pozitív. Vladimír Lengvarský számai keményen hatnak, de a döbbenetes az, hogy már szerdán is rekordmennyiségű fertőzöttet szűrtek ki az illetékesek. Annyit, amennyit a miniszter a legpesszimistább forgatókönyv szerint csupán a hónap végére prognosztizál.

Terjed a feketeség

Nem alaptalanul, hiszen hétfőtől már megkétszereződik a fekete járások száma, és így összesen tíz régióban lesznek érvényben a legszigorúbb járványügyi intézkedések. A Covid-automata szerinti második legszigorúbb, azaz bordó besorolás miatt pedig már 30 térségben lehet nyögni. A fekete jelölésű járásokban már a teljesen beoltott személyek lehetőségeit is jelentősen korlátozzák, és az érintettek közül sokan azt mondják, hogy becsapva érzik magukat. A legszigorúbb besorolású régiókban ugyanis mindeki számára zárva vannak az edzőtermek és fitneszközpontok, valamint a wellnessek, és ugyancsak tilosak az ünnepségek és a lagzik. Még szerencse, hogy éppen ebben a témában már megszólalt Lengvarský, aki megemlítette, nem kizárt, hogy hamarosan módosul a Covid-automata, és az oltottak bizonyos előnyöket fognak élvezni. Erről majd a csütörtöki szakmai kupaktanácson fognak egyeztetni. De legalább az ország északi, valamint az észak-keleti régióival szemben Dunaszerdahely és szűkebb környéke még mindig tartja magát, nem függetlenül az ottani, aránylag kedvezőbb átoltottsági mutatóktól.

A Slovant hozták ki győztesen

Szerdán befutott az a hír is, miszerint Ligás Klubok Uniója a pozsonyiak javára döntött a Spartak Trnava – Slovan Bratislava bajnoki mérkőzés kapcsán, amelyet vasárnap félbe kellett szakítani, miután a tesztoszterontól túlfűtött szurkolók a pályára rohanva összeverekedtek. A minősíthetetlen szervezési bakik miatt most a házigazdák vereségét állapították meg, de az ügy nem zárult le, hiszen a Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a csütörtöki ülésén is előveszi a történteket. Hasznos lenne, ha a szakértők a maga összefüggéseiben kezelnék a kérdést, mert ezek a legalja drukkerek addig parádézgatnak, amíg simán ordibálhatják azt is, hogy bevernék a csallóközi rajongók fejét.

Sidó Árpád