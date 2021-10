Gröhling szerint az iskolareform célja az oktatás korszerűsítése, a miniszter megemelné a pedagógusi fizetéseket és megtartaná az érettségi vizsgákat

Csütörtöktől megkezdik az iskola megreformálását, a cél az oktatás áthelyezése a 21. századba. Ezt Branislav Gröhling (SaS) oktatási, tudományos, kutatási és sportminiszter jelentette ki a csütörtöki sajtótájékoztatóján, majd hozzátette, hogy az oktatásban bekövetkező változások alapja három fő törvény, amelyeket a parlament hagyott jóvá. Az oktatási törvény, a pedagógiai és szakalkalmazottakról szóló törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény módosításairól van szó.

A törvénymódosításoknak köszönhetően lehetőség nyílik a tanterv tartalmának megváltoztatására, az oktatás jelentős digitalizálására, az inkluzív oktatás támogatására és a tanárképzés minőségének javítására.

Az említett három törvény módosítása keretet biztosít az oktatási reformokhoz. Az oktatási miniszter kijelentette, hogy összesen mintegy száz változásról van szó.

„Az oktatás legnagyobb reformhónapjai várnak ránk. Már most is sok látható kiigazítást vezetünk be, melyekhez fokozatosan fogunk még hozzátenni” – mondta az Oktatási Minisztérium vezetője.

Az oktatás reformjának fő célja annak biztosítása, hogy mindazt, amit a gyerekek az iskolában tanulnak, a gyakorlatban is fel tudják használni.

Az oktatási tárca vezetője szerint a tananyag a mai kornak megfelelő lesz és megszüntetik a túlzott memorizálási elvárásokat. A középpontban a tanulók készségeinek, kritikus gondolkodásának, digitális, környezeti és pénzügyi műveltségének fejlesztése fog állni.

Egy másik változás a tanárképzés minősége.

Gröhling szerint ezentúl nem hivatalnokok fogják oktatni a tanárokat, hanem praktizáló pedagógusok.

Ezzel összefüggésben 40 regionális központot kell létrehozni, amelyek közül kettő már működik.

További változásokra kerül sor az innováció támogatása és a tanítás korszerűsítése terén. Az új módszerek és eszközök egy helyen lesznek. Az iskolák további jóváhagyás nélkül automatikusan bevezethetik ezeket a megközelítéseket a tanításukba.

Létrejött az iskolai digitális koordinátor új beosztása is, amelynek feladata a tanárok és diákok digitális technológiák használatára való nevelése és azok tanításba történő bevezetése.

A változások hatással lesznek a fogyatékossággal élő tanulók támogatására is.

A törvények meghatározzák az inkluzív nevelés fogalmát.

A tanácsadási rendszer reformjának köszönhetően az oktatási miniszter szerint elérhetőbb lesz a tanulók számára a megfelelő ellátás és szakszerűbb tanácsadás.

Branislav Gröhling (SaS) beszélt továbbá a tanári fizetésekről is.

Úgy véli, hogy a következő hetekben pozitív eredményt fog elérni a tanárok béremelése kapcsán, mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Gröhling szeretné megemelni a pedagógusok fizetését. „Nehéz megmondani, hogy lesz-e belőle valami, vagy sem“ – mondta. Mint hozzátette, ez nem csak rajta múlik. Ebben az összefüggésben nemcsak Igor Matovič pénzügyminiszterrel, hanem Eduard Heger miniszterelnökkel is tárgyal (mindkettő OĽaNO).

Elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy a 2022-es költségvetés tervezete nem írja elő a pedagógusok fizetésemelését, kifejezték például a szlovákiai Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének tagjai, de a Szlovák Pedagógus Kamara is.

Szót ejtett az érettségi vizsgákról is.

Kijelentette, a jelenlegi helyzetben, amikor a tanulók és a tanárok bizonyos százaléka már be van oltva, megtartják az érettségi vizsgákat.

A 2022-es érettségi vizsga eltörlésével kapcsolatban már beadtak egy petíciót is, amelyet eddig több mint 16 200-an írtak alá. A petíció aláírói azt állítják, hogy meg lehet határozni az érettségi érdemjegyét az elmúlt négy tanulmányi év jegyei alapján. Hozzáteszik, sok tudnivalóval nem rendelkeznek a diákok. A petíció aláírói szerint pedig a tanterv bármiféle csökkentéséhez, felzárkóztatásához már most késő.

