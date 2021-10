Megtalálták az eltűnt rendőr holttestét a feketenyéki tóban

Nyolcadik napja keresték a zsolnai kerületi rendőrkapitányság rendőrét a feketenyéki tóban, a rendőrség azonban csütörtökön délután közölte, hogy megtalálták a holttestét.

Rendőrségi felvétel

A 61 éves Igor Mahút, aki korábban a zsolnai kerületi rendőrség szóvivője is volt, múlt csütörtökön professzionális búvárként érkezett szintén rendőr barátjával a feketenyéki tóhoz. Azt továbbra sem tudni, pontosan mi történt, de alig egy órával azután, hogy alámerült, már nem jött fel. Barátja először maga indult a keresésére a víz alá, de nem találta, ezután szólt a rendőrségnek.

Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő közölte, a férfi bejelentése szerint eltűnt barátja 30 éves tapasztalattal rendelkezett a búvárkodás terén, és mintegy 30 méter mélyre mentek le, mielőtt megtörtént a baj.

A rendőrség és a tűzoltóság több egysége, valamint búvárok is a keresésére érkeztek, hiperbár kamrát is bevetettek. Segíteni jöttek a cseh rendőrség búvárai, valamint a szeredi parancsnokság katonái is.

A nagyszombati kerületi rendőrszóvivő elárulta, hogy ma végre lokalizálták és kiemelték a férfi holttestét a tóból. A csütörtök délutáni órákban megvizsgálja a holttestét a halottkém, és elindul egy formális eljárás a haláleset ügyében. A holttestet várhatóan felboncolják, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta a halálát és azt mi előzhette meg.

Alig több mint egy hónapja tűnt el a nyéki tóban egy 61 éves hidaskürti horgász, akinek holttestét végül több mint egy héttel később találták meg, 27 méteres mélységben.

