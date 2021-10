LÉNYEG: Szenc miatt nem kap zöldet Dunaszerdahely, a Covid következtében meg a hiánycikkekből lehet több az ünnepek előtt  

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (wikipédia)

Valami nagyon fura eset történt a Pozsonytól húsz kilométerre található kisvárosban, Bazinban. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy bazi nagy bazini trükkösködés lepleződött le, amire a zsaruk már rávetették magukat. Történt, hogy a pezinoki munkaügyi hivatalon keresztül ismeretlen hátterű postafiókcégek lehívtak mintegy 24 millió eurónyi Covid-segélyt. A többnyire külföldi tulajdonosok által "vezetett" társaságok közös nevezője, hogy mindegyik a bazini hivatallal kötött szerződést az állami járványügyi elsősegélyről, annak ellenére is, hogy némelyiknek adótartozása van. A munkaügyi minisztérium már jelezte, hogy tudják, az eddig 2 milliárd eurót felemésztő segélyprogrammal vissza lehet élni, ugyanakkor a tárca szerint úgy állították be az egyes belső ellenőrzési mechanizmusokat, hogy azok segítségével leleplezhetők a visszaélések. És ez most tényleg sikerült! A nagy kérdés az, a hatóságok ezzel a felfedezéssel mit tudnak kezdeni.

Újabb exzsarut ítéltek el

Azt viszont már tudjuk, hogy az igazságzolgáltatás mit tett a korrupcióval vádolt egykori titkosszolgával és a társával, aki meg korábban rendőrként dolgozott. Legalább tíz esztendőre szépen bevarrták őket a börtönbe, mert pár éve egy szaunában zsíroztak le vastag kenőpénzeket, megígérve egy cég vezetőjének, hogy az állam által zárolt vagyon visszaszerezhető. Az ilyen típusú ügyekkel kapcsolatban megszokhattuk, hogy általában beleütközünk a pénzügyőrség bűnügyi részlege egykori vezetőjének, a bűnbánó Ľudovít Makónak a nevébe. Most sem kell csalódnunk. Természetesen ő is részese ennek az esetnek, és mivel megállíthatatlanul együtműködik a hatóságokkal, minden részlet kiderült. A makacsul tagadók nagy bánatára.

Koronás hiánygazdaság

Csütörtökön az is felmerült, hogy idén nem érdemes utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi vásárlást, mert könnyen lehet, hogy nem lesz miből válogatni. Elsősorban az elektronikai cikkekből, a játékokból és a sportöltözetből lehet hiány az ünnepek előtti időszakban. Mi más állna a háttérben, mint az az átkozott világjárvány, amelyik világszerte megnehezíti az ellátást. Emiatt meg a Kínából indított konténerhajók nehezebben találnak el a hollandiai kikötőbe, és ezért a boltjainkban is üresebbek lesznek a polcok.

Mit tükrözhetnek a vízszámlák?

És ez nem minden. Úgy tűnik, ismét a zsebünkbe kell nyúlnunk, mert az áram, majd a gáz ára után most itt egy újabb havi számla, ami magasabb lehet bizonyos háztartásokban. Néhány vízszolgáltató ugyanis jelezte, hogy kénytelenek emelni a díjakat, éppen a dráguló áram és a gáz miatt. Ezt aránylag könnyű belátni, hiszen a közüzemi vízvezeték- és csatornahálózatok üzemeltetésekor nagy mennyiségű energiára van szükség ahhoz, hogy a víz eljusson a fogyasztóhoz. Még szerencse, hogy a végső költségekről az állami Árszabályozási Hivatal dönt, amelyik azt ígéri, az energiaárak emelkedését csak minimális mértékben fogják tükrözni a vízszámlák.

Ezért nem lesz két kategóriányi javulás

Közben meg kiderült, hogy a napi új fertőzöttek számát tekintve a délnyugat-szlovákiai járások közül megint a Dunaszerdahelyi áll az élen, ugyanakkor a csallóközi régió átoltottsági mutatója szívderítő. Annyira, hogy jó esetben akár még zöld is lehetne jövő héttől. Dunaszerdahely eddig azért sem került a vörös zónában, mert a járás jól áll az 50 év felettiek vakcinázottsága tekintetébent, aminek köszönhetően a Covid-automatán javítható a színkód szerinti besorolás. A helyi közegészségügyi hivatal közlése szerint a régióban az általános átoltottság - az országos 44%-os képest - már eléri az 55 százalékot, míg az 50 év felettieké mostanra elérte a 75,1%-ot, ami már két kategóriányi javulást is eredményezhetne. Hogy ez éppenséggel nem így lesz, annak legalább két oka van: egyrészt a Szenci járás vörös besorolás alá esik a jövő héttől, és a szabályok értelmében a szomszédos járások között nem lehet két fokozatnyi különbség, másrészt meg a szerdahelyi térségben nagyon magas a Covid közösségi terjedésének szintje. Ezért aztán most az automata narancssárga jelzésével kell kiegyezniük a régió polgárainak.

Sidó Árpád