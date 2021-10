Krajniak elmagyarázta, hogy négy munkahivatali alkalmazott hogyan járhatott túl mindenki eszén

A bazini (Pezinok) munkaügyi hivatal négy egyszerű alkalmazottját gyanúsítják azzal, hogy külföldi offshore cégek törvénytelenül szivattyúzhattak ki mintegy 24 millió eurót a pandémiás elsősegélyprogramból.

Milan Krajniak (Fotó: TASR)

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter pénteken figyelmeztetett arra, hogy nem menedzserekről, hanem egyszerű beosztottakról van szó, akiknek a munkaviszonyát azóta felfüggesztették. A miniszter szerint ezek a személyek aláírásokat és okiratokat, valamint ellenőrzési eredményeket hamisítottak.

"Nem létező kérvény volt egy kompetens személy által releváns kérvényként feltüntetve. Meghamisították rajta az aláírást és a vele kapcsolatos ellenőrzés eredményét is" - jegyezte meg Krajniak.

Hozzátette, minden egyes kifizetésnél automatikusan pénzügyi ellenőrzést végeznek, mely során leellenőrzik, hogy a kérvényezőnek van-e adótartozása, vagy adóssága a szociális, illetve egészségügyi járulékokból, nem szerepel-e a törvénytelen munkáltatók listáján, stb.

"Ez az ellenőrzés lefutott, de az illetékes személy annak ellenére, hogy az ellenőrzésen fennakadt a kérvényező és ő látta, hogy a kérvénye nem teljesíti a kifizetés feltételeit, leokézta.

Krajniak időrendbe szedte a dolgokat, és közölte, hogy augusztus 20-án értesítették őt arról, hogy a bazini hivatalban törvénytelen kifizetések gyanúja merült fel. Ezután felvette a kapcsolatot a hivatal igazgatójával, továbbá Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszterrel és Peter Kovařík akkori országos rendőrkapitánnyal, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó személyt, aki a hivatal igazgatójával megbeszélné a továbbiakat, és még aznap megtették a feljelentést az ügyben.

Krajniak arról tájékoztatott, hogy elrendelte az ellenőrzést a hivatalnál, ami augusztus 23. és 30 között folyt le, azt követően pedig újabb, kiegészítő feljelentést tettek. Ezután leváltotta az Országos Munka-, Szociális és Családügyi Központ vezetőjét, és Karol Zimmert nevezte ki a helyére, hogy már ő vezesse az országos kontrollt. A korábbi igazgató leváltásához annyit fűzött, hogy nem azért történt, mert érintett lenne az ügyben.

Az országos ellenőrzés során 339 hasonló kérvényt találtak, a bazinin kívül azonban más munkaügyi hivatalnál nem igazolódott be a csalás. Krajniak azt is állítja, hogy a büntetőjogi szervek kérték, hogy ne tájékoztassa a nyilvánosságot ez idő alatt, mert az veszélyeztethetné a nyomozás érdekeit. Most viszont már megkapta erre az engedélyt.

Lemondani nem tevez, mint mondta, mert erre nem lát okot.

(TASR)