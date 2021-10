A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás kezdeményezi, hogy a Mihály-kapu időkapszulájában magyar nyelvű üzenet is legyen

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás örömmel értesült arról, hogy a város történelmére vonatkozó emlékek kerültek elő a pozsonyi Mihály-kapu süvege csúcsán álló – a sárkánnyal küzdő Szent Mihályt-ábrázoló – szobor fejrészében elhelyezett időkapszulából.

A várhatóan 2022-re megújuló szoborba ismét időkapszula kerül. Üdvözöljük Matúš Vallo főpolgármester kezdeményezését, miszerint a nyilvánosság is javasolhat üzenetet.

A multietnikus Pozsonyban évszázadok óta élnek együtt németek, szlovákok, magyarok és számos más közösség képviselői. A város – hagyományaiból adódóan és mai hivatalos állásfoglalásai szerint is – többnemzetiségűként határozza meg önmagát, és a népszámlálási eredmények alapján szintén annak tekintendő. A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás éppen ezért kezdeményezi, hogy az elhelyezendő időkapszulában magyar nyelvű üzenet is legyen, amely a mindenkori tolerancia és a békés együttélés fontosságára is utal.

Társulásunk egyeztetésre hívja fel a Pozsonyban működő magyar vagy részben magyar civil szervezeteket az üzenet pontos megfogalmazását illetően. Ezzel egyidejűleg az ügyben egyeztetést kezdeményez az illetékes városi szervekkel és intézményekkel.

Pozsonyi Kifli Polgári Társulás – OZ Bratislavské rožky