Szlovák-magyar-cseh koprodukcióban készülő táncfilmet forgat Magyarországon a kassai születésű rendező, Kristóf György

Bunker címmel táncfilmet készít Kristóf György szlovákiai magyar rendező Anton Lachky világhírű szlovák koreográfussal, a disztópikus történet forgatása a hétvégén fejeződik be.

Kristóf György (Fotó: TASR)

A kassai születésű Kristóf György a prágai FAMU-n végzett filmrendező szakon, Out című nagyjátékfilmje 2017-ben Cannes-ban debütált. Bunker című disztópikus filmjében párbeszéd nélkül, kizárólag mozgással mesél el egy történetet.

A Bunker történetében mélyen a földfelszín alatt egy börtön foglyaként éli mindennapjait rabok egy maroknyi csoportja. Ismétlődő mozdulatsor végrehajtásával ők állítják elő az energiát. Egy nap azonban a rendszer összeomlik és a rabok kiszabadulnak, ám nehéz elérni a magasan lévő kijáratot. "A szereplőknek meg kell tanulniuk, hogy az akaraterő és az összefogás az, ami által ki tudnak szabadulni" - hangsúlyozta az MTI-nek Kristóf György rendező.

Kifejtette, hogy a szlovák-magyar-cseh koprodukcióban készülő nagyjátékfilm táncjeleneteit Anton Lachky, a 20 éve Belgiumban élő világhírű művész koreografálja. Kiemelte: táncfilm esetében a koreográfus a rendezővel hasonló szintű alkotótárs és vele összhangban kell kitalálni a táncrészeket.

A forgatást egy hónapos intenzív felkészülési időszak előzte meg, amelyen a táncosok mellett ott volt a vágó és az operatőr is. "Próbáltuk szisztematikusan felépíteni a mozgásvilágot, előre bepróbálni a jeleneteket, a forgatáson pedig hozzárakjuk a színészi részt és rögzítjük a táncot" - hangsúlyozta a rendező, hozzátéve, hogy Budapest mellett a Tárnoki Kőfejtőben alakították ki a speciális földalatti világot és a börtönrészt is.

Felidézte: prágai egyetemi tanulmányai alatt koreográfusokkal is dolgoztak. "Elkezdtem nézni a táncfilmeket és azt láttam, hogy ezeknek az alkotásoknak nincs igazából történetük, nincs bennük karakter, amivel a néző együtt tud menni" - hangsúlyozta, kiemelve, hogy az egyetemi workshopot gondolta tovább

a Bunker elkészítéséhez. Reményei szerint sikerült olyan történetet kitalálniuk, amely elég izgalmas és látványos, de elég egyszerű is ahhoz, hogy dialóg nélkül is érthetők legyenek benne a helyzetek és a konfliktusok. Több éven át fejlesztették a forgatókönyvet, céljuk az volt, hogy ne csak a tánckedvelőknek legyen élvezhető a mozifilm.

Beszélt arról is, hogy ha már megvannak az összevágott jelenetek, zeneszerzőcastingot indítanak. Hozzátette: jelenleg a táncosok hangulatzenére vagy belső ritmusképletük alapján dolgoznak.

Nemzetközi válogatáson döntöttek a szereplőkről. Ladányi Andrea Kossuth-díjas táncművész és Feicht Zoltán mellett francia, német, angol, orosz és román művészek is részt vesznek a munkában - emelte ki.

A film vágója Dunai László, operatőre Pálos Gergely. A magyar producer Pusztai Ferenc (Out, Szabadesés, Az Úr hangja), a KMH Film vezetője.

mti/para