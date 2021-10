Újra nyitva a dunaszerdahelyi oltóközpont, akár a harmadik adagot is beadják

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat október 23-án két nagy kapacitású oltóközpontot is újranyitott, ahol már a Pfizer/BioNTech-féle koronavírus elleni vakcina harmadik adagját is meg lehet kapni.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egyik oltóközpont - amely most újranyílt - Dunaszerdahelyen van, és ahogy korábban, úgy most is a Vidékfejlesztési Szakközépiskola tornatermében található. A másik, nagyszombati központot új helyen, a Sibírska utcai szakközépiskolában indították újra.

"Kívánom, hogy az emberek használják ki az oltás lehetőségét, és hogy nem fognak hazárdírozzanak a saját, hozzátartozóik, kollégáik, és szélesebb közösségük egészségével"

- kommentálta az oltóközpontok újranyitását Jozef Viskupič megyefőnök.

Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy milyen időközönként nyílik meg a dunaszerdahelyi oltóközpont. A Nagyszombat Megyei Önkormányzat egyelőre csak annyit közölt, hogy a dunaszerdahelyi oltóközpont október 23-án (szombat) 08:00-tól 16:00-ig várja a látogatókat, a nagyszombati oltóközpont pedig 08:00-tól 18:00-ig lesz nyitva ugyanezen a napon.

A 12 évnél idősebb, oltatlan igénylőknek nem szükséges regisztrálniuk, előzetes bejelentkezés nélkül is megkaphatják a védőoltást. A 18 év alatti fiataloknak azonban törvényes képviselőjükkel kell megjelenniük.

A nagykorú igénylők választhatnak a Pfizer kétadagos, és a Janssen (Johnson & Johnson) egyadagos vakcinája közül.

Akik kezelőorvosuk ajánlására a Pfizer-féle vakcina harmadik adagját szeretnék igénybe venni, azoknak vagy orvosi igazolást, vagy az NCZI rendszerétől kapott visszaigazoló SMS-t kell felmutatniuk. Kivételt képeznek az egészségügyi dolgozók, akik előzetes regisztráció nélkül is beoltathatják magukat a vakcina harmadik adagjával.

