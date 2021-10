Vakcinalottó: Friss házasok is nyertek 101 ezret, egy hölgy nyereményét viszont kis híján a nagymama hiúsította meg!

A vakcinalottó utolsó előtti élő adására került sor szombaton. Akadt dráma és öröm most is.

EZEN az oldalon ellenőrizheti, hogy a vakcinalottó kezdete óta nyert-e, kikeresheti a kódját, vagy szűkíthet településre, keresztnévre.

A mostani első körben az énekes Tomáš Bezdeda érkezett sorsolni, és a trencséni járásbeli Neporadza községben élő Františeket húzták ki, akinek a telefonját fia, Peter vette fel, de ez mit sem számított, hiszen helyesen bemondta a tévéképernyőre kiírt és a műsorvezetők által is bemondott jelszót a megadott 20 másodpercen belül, és ezzel édesapjának megnyerte a 101 ezer eurót.

Másodjára Marcel Merčiak sportkommentátor sorsolt, mégpedig a kassai Jaroslavot, aki azt követően, hogy bemondta szintén a jelszót, tehát megnyerte a 101 ezret, elárulta, hogy nemrég házasodott össze feleségével, így nem is mehetett volna jobb helyre a nyeremény.

Ezt követően Ján Škorňa moderátor húzta ki az ilavai járásbeli Vöröskőről származó Miroslav nevét, aki ugyancsak minden különösebb dráma nélkül elvitte a nyereményt.

Negyedikként Andrej Szabót, a Szlovák Nemzeti Színház balett-szólistáját hívták sorsolni, aki pedig a námestovói járásbeli Klin községben élő Dominikát sorsolta ki. Hívták is a hölgyet, de foglaltat jelzett a telefon. Megpróbálták újra, de még ekkor is, harmadszori próbálkozásra viszont már felvette és mondta is a jelszót. Dominika elmondta, hogy a nagymamája hívta őt, ezért jelzett foglaltat, így kevésen múlott, hogy a 101 ezer euró elússzon.

Utolsóként Jakub Rybár sebész, a szakolcai kórház igazgatója érkezett sorsolni, Matejt húzta Stupaváról, de ő nem vette fel a telefont, így ez a 101 ezer euró átkerül a vakcinalottó utolsó, jövő heti élő adásába.

