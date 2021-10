A rendőrségi belháborúban szerepel egy kulcsszemély, aki megszökött Szlovákiából, és talán a titkosszolgálat exfőnöke sem akarja nagyon, hogy megtalálják őt

A rendőrségnek öt tanú igazolta, hogy a titkosszolgálatok korábbi vezetője egy ismerősével, a szökésben lévő vállalkozóval, Peter Koščcsal szervezte meg az ún. rendőrháborút, aminek részleteiről egyre többet tudhatunk meg.

Fotó: TASR

Öt hónap után, augusztus végén engedték szabadon a SIS exigazgatóját, Vladimír Pčolinskýt és a főügyész helyettese eltörölte a korrupció miatti meggyanúsításáról szóló döntést, így egy darabig a bíróság nem is foglalkozik a kenőpénzes ügyével, mert az kizárólag "bűnbánó" személyek vallomásán alapult.

Ettől még márciusban Pčolinský letartóztatása elindított egy folyamatot a bűnüldöző szerveknél, amely mára egyfajta rendőrháborúba torkollt. Ennek kapcsán vették őrizetbe, majd helyezték előzetes letartóztatásba a NAKA vizsgálótisztjeit, valamint Peter Scholtzot, a belügyi belső ellenőrzés ideiglenesen kinevezett vezetőjét. Az inspekció a NAKA rendőreit hivatali visszaéléssel is meggyanúsította, mégpedig azért, mert eljárást akartak indítani a belügyi ellenőrzés emberei ellen. A vizsgálótisztek és a belső ellenőrzés vezetője ugyanakkor csak néhány hétig voltak nehéz helyzetben, a Pozsonyi Kerületi Bíróság október 1-jei döntése nyomán ugyanis szabadon engedték őket, az ellenük indított büntetőeljárást pedig megalapozatlannak tartották. Sőt, a minap napvilágott látott indoklásban a bíróság indokoltnak látta azokat az információkat, melyek alapján a NAKA-nyomozók a belső ellenőrzés Diana Santusová által vezetett csapata ellen akart eljárást kezdeményezni.

A már említett Košč szerepéről beszélt a nyomozóknak Pčolinský korábbi helyettese, a rendőrökkel együttműködő Boris Beňa. Elmondása szerint a szökésben levő férfi mindig képben volt arról, hogy a hatóságok milyen akciót terveznek és kit fognak letartóztatni. Mivel a rendőrségen belüli maffiahálózatot felgöngyölítő Tisztítótűz akció egyre közelebb ért a Pčolinský-Košč kettőshöz, ezért ők félre akarták állítani a nyomozásban résztvevő zsarukat. A nyomozókat felmentő kerületi bírósági ítélet alapján elmondható, hogy a rendőrök munkáját segítő vallomások kiegészítik egymást. Az anonimizált határozat kimondja: a vallomások olyan tényeket tartalmaznak, amelyek ha vitatottak lennének, akkor rendkívül valószerűtlen lenne, hogy az annyiféle forrásból származó információk egy egységes képet nyújtanának a történtekről.

Pčolinský ezt elutasítja, és nem érti, a Tisztítótűz fedőnevű akció kapcsán egyáltalán miért merül fel az ő neve. A SIS korábbi vezetője azt sem tudja, kik azok a tanúk, akiknek megeredhetett a nyelve, és az egészet egy ostoba képtelenségnek tartja.

Mint ismeretes, tavaly a Tisztítótűz fedőnevű nyomozás keretén belül a nyitrai Norbert Bödört gyanúsították meg bűnszervezet létesítésével és működtetésével, megvesztegetéssel és kenőpénz elfogadásával. A zsaruk szerint ő állt a rendőrségi testületen belüli bűnszervezet élén. A ranglétrán alatta szerepelt Tibor Gašpar országos rendőrkapitány, még lejjebb pedig lényegében a NAKA akkori teljes vezetése, illetve Dušan Kováčik speciális ügyész. Az eddigi tanúvallomások és a rendőrség által begyűjtött egyéb információk szerint Bödör szabhatta meg, a rendőrök hogyan döntsenek bizonyos érzékeny ügyekben, és ő adta a pénzt ezekre a műveletekre.

A tárgyalt bírósági anyag szerint a Tisztítótűzben érdekelt zsarukat diszkreditálni akarták, mert a titkosszolgálat nem tudott információkat szerezni a zárt körben dolgozó rendőrök tevékenységéről. A SIS bevetette a NAKA operatív csoportjának volt vezetőjét, Ján Kaľavskýt is, aki azóta már szintén szökésben van és ellen európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Ez a személy együttműködött a belügyminisztérium inspekciójának azon csoportjával, amelyik aztán a tanúk befolyásolásával gyanúsította meg a "tisztítótüzes" csapatot és így kerültek a zsaruk pár hétre vizsgálati fogságba.

Ezeket a rendőröket a Nemzetbiztonsági Hivatalon keresztül is próbálták félreállítani. Ennél a szálnál is előjön Košč neve, aki a nevezett hivatal vezetőjével, Roman Konečnývel jó viszonyt ápolt. Košč állítólag elérte azt, hogy a hivatal szándékosan piszkálja meg a nyomozók feddhetetlenségét alátámasztó átvilágításukat, mert így meg lehetett akadályozni, hogy titkosított anyagokhoz is hozzáférhessenek a zsaruk. Konečný viszont azt mondja, az átvilágítás azt követően került terítékre, hogy májusban tíz magas beosztású személy találkozójára került sor a Szlovák Információs Szolgálat egyik épületében, ahol arról beszéltek, hogy lehetséges, hogy néhány nagyszabású korrupciós ügy vizsgálatát manipulálták.

Pčolinský korábbi helyettese, a rendőrséggel együttműködő Boris Beňa a nyomozóknak elmondta, hogy Koščcsal baráti volt a viszonya, és tőle tudta meg azt is, hogy tavaly decemberben a hatóságok látókörébe került. Košč a NAKA korábbi vezetőjével, Branislav Zuriannal is jóban volt, akitől rengeteg információt szerezhetett.

Ez a Zurian meg az azóta valószínűleg külföldön tartózkodó Kaľavskýtól kaphatta első kézből a híreket.

Ami meg a belügyi inspekció egyik csapatát korábban vezető, és a Tisztítótűz nyomozóinak az életét megkeserítő Diana Santusovát illeti, őt hazugságvizsgálóra küldték, de ott sem stimmel minden, mivel a vizsgálatot néhány hónapos késéssel végezték el a már említett Nemzetbiztonsági Hivatalban. Santusová szedi is a sátorfáját és kérvényezte az áthelyezését. Hogy mi lesz vele, majd a belügyminiszter, Roman Mikulec dönti el.

Vladimír Pčolinský a kormánypárti Sme rodina frakcióvezetőjének, Peter Pčolinskýnak a testvére, és ugyannennek a pártnak egy másik parlamenti képviselőjének, Adriana Pčolinskának férje is egyben, akit a szlovák titkosszolgálat igazgatójaként vettek őrizetbe idén márciusban. Azzal gyanúsították, hogy Boris Beňával, a SIS volt igazgatóhelyettesével együtt 40 000 euró értékben kenőpénzt fogadtak el Zoroslav Kollártól. A vállalkozó cserébe állítólag azt kérte, hogy az SIS ne figyelje meg őt.

(a Sme cikke alapján)