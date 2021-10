Fico hozzászólt a róla előkerülő videókhoz: Lipšic és a "talpnyalói" válságban vannak, ha le kell hallgatniuk engem

Daniel Lipšic speciális ügyész és a "talpnyalói" bizonyítási válsághelyzetben lehetnek, ha egy ellenzéki párt elnökét kell követniük a találkozóira és lehallgatni őt. Ezt Robert Fico, a Smer-SD elnöke jelentette ki hétfőn, reagálva azokra a nyilvánosságra került videofelvételekre, amelyek állítólag egy bíróság által jóváhagyott megfigyelés eredményei.

Robert Fico (TASR)

"Ártatlan emberek ügyvédeivel találkoztam, és a jövőben is találkozni fogok velük, hogy információkat gyűjtsek a politikusként végzett munkámhoz. Ebből az abszurd lehallgatásból senki sem tud meg többet, mint amennyit a sajtótájékoztatókon is elmondok" - jelentette ki Fico. Hozzátette: továbbra is azon fog munkálkodni, hogy bizonyítást nyerjen a meggyanúsított ellenzéki jelöltek, valamint az ellenzékhez köthető személyek ártatlansága.

Fico szerint a mai nap csak azt bizonyítja, hogy Szlovákiában "totális káoszba" fullad a demokrácia és a jogállamiság.

"Másfél éve hangoztatom, hogy visszaélnek a büntetőjoggal, és az ellenzék ellen használják fel azt. Másfél éve hangoztatom, hogy ártatlanok vannak előzetes letartóztatásban. Ez az én legitim politikai ügyem, amely minden nap megerősítést nyer"

- hangsúlyozta.

Az ügyészség hétfőn arról tájékoztatott, hogy a Különleges Ügyészi Hivatal felügyelő ügyésze audiovizuális felvételekkel egészítette ki azt az indítványt, amely a Tisztítótűz fedőnevű akciót követően meggyanúsított személyek előzetes letartóztatásának meghosszabbítására vonatkozik. Ez utóbbiak feladata bizonyítani több, a politikához, a vállalkozói szektorhoz és az érdekvédelemhez köthető személy arra irányuló igyekezetét, hogy befolyásolják a legsúlyosabb bűncselekmények ügyében folytatott büntetőeljárásokat.

