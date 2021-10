Szövetség: Szükség van a Csemadok-törvényre, de tisztázni kell az elfogadásával kapcsolatban felmerült kérdéseket

A parlament jelenlegi ülésének napirendjén szerepel a Csemadokról szóló törvény elfogadása, amely évi 300 ezer eurós támogatásban részesítené a szervezetet. A törvény elfogadását azonban bonyolította a Szövetség által múlt héten kiadott videobejegyzés, amely bírálja a tervezetet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Szövetslg nevében Bárdos Gyula, a párt elnökségi tagja és a Csemadok elnöke már akkor is arról beszélt, hogy a Csemadokot támogtani kell. A tervezetet elsősorban Rigó Konrád, a Híd platformjának vezetője bírálta, mivel úgy látja, hogy az hatással lehet a teljes szlovákiai magyar kulturális élet finanszírozására, ezt a hatást azonban nem mérték fel. A bírálatra a törvény a parlamentben előterjesztő Gyimesi György (OĽaNO) úgy reagált, hogy:

„Készen állok elnapolni a Csemadoktörvényt”.

Szövetség: kell a törvény, csak tudni kell, mi változik még

A Szövetség szerint azonban az elnapolásra semmi szükség, viszont tisztázni kellene néhány részletkérdést. „A nyilvánosságra jutott információk alapján a Csemadok-törvény miatt változni fog a KKA-ról szóló jogszabály is, ezért elvárjuk, hogy az első olvasat után haladéktalanul hozzák nyilvánosságra a vonatkozó változtatásokat is, hogy a nyilvánosság és az érintettek is lássák a következményeket” – áll a Szövetség kedden kiadott nyilatkozatában. A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) jelenleg a Csemadok működésének egyik legnagyobb támogatója, évente több százezer euróval segíti a szervezet munkáját.

A párt szerint a törvény előkészítésébe szorosabban is be kellett volna vonni a magyar kisebbség képviselőit.

„Minden olyan törvény esetében, ami a nemzetiségek jogait érinti, participatív jogalkotási folyamatot várunk el, a nemzeti közösségek politikai és szakmai képviseletének meglátásait és javaslatait be kell építeni a vonatkozó tervezetekbe” – áll a nyilatkozatban.

Szerintük azért is felesleges a tervezet elnapolása, mivel annak elfogadására Igor Matovič még kormányfőként ígéretet tett Bárdos Gyulának és Berényi Józsefnek, és akkor támogatta a javaslatot Eduard Heger jelenlegi kormányfő is.

Az ügyben kerestük Gyimesi Györgyöt is. Amint sikerül megtudni, hogy mi a terve az általa benyújtott tervezettel, amely a parlament programja alapján akár már a héten terítékre kerülhet, a hírt bővítjük.

- lpj -