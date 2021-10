Az érsekújvári kórház robotrendszert fog alkalmazni a stroke kezelésére

Az érsekújvári Egyetemi Kórház és Rendelőintézet robotrendszert fog alkalmazni a stroke kezelésére.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A RoRehab nevű rehabilitációs kezelés bevezetése egy nemzetközi projekt keretében valósul meg. Az érsekújvári kórház partnere e téren a magyarországi Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet.

"A projekt célja az érintett régiók intézményei közötti, határokon átnyúló együttműködés megerősítése a robotizált rehabilitáció bevezetése érdekében"

- tájékoztatott Ján Baček, az érsekújvári kórház szóvivője, hozzátéve: a robotizált rehabilitáció más agyi betegségekben szenvedő páciensek kezelésére is alkalmas.

A projekt megvalósulását részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatta az Interreg V-A Szlovák Köztársaság - Magyarország határon átnyúló együttműködési program keretében. Az érsekújvári kórháznak szánt támogatás összege 163 098 euró. A jóváhagyott projekt végrehajtási időszaka 2020. november 1-től 2022. október 31-ig tart.

A magyarországi kórház felszerelése a projektnek köszönhetően a felső végtag motoros funkcióját helyreállító berendezésekkel, valamint járás- és egyensúlytámogató robotrendszerrel is gazdagodik. Az érsekújvári intézmény a projekt keretében hozzájut egy függőleges mobilizációs eszközhöz, illetve egy olyan berendezéshez is, amely segíti a járás begyakorlását, valamint a stabilitást és a helyes testtartást. A két érintett kórház dolgozói közös workshopokat, szimpóziumokat és konferenciákat is abszolválni fognak a tapasztalatok és az új ismeretek kölcsönös megosztása céljából, és a projekt lezárása után, a jövőben is együtt kívánnak működni.

"A stroke és más agysérülések hatékony kezelésének ígéretes eszközeként a robotika reményt ad a túlélőknek, egyben érdekes szakmai alternatívát kínál az egészségügyi szakemberek, tudósok és fizioterapeuták számára. Miközben több nyugat-európai ország már bevezette ezt az innovatív technológiát, és begyűjtötte az első tapasztalatokat, a kelet-európai országok még mindig csak szórványosan alkalmazzák ezt a kezelési módszert"

- állapította meg Baček.

TASR