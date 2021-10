Az oltás harmadik adagja sokaknak a belépőt jelentheti majd egyes országokba

Egyes országok csupán a beadását követő kilenc hónapban ismerik el a koronavírus elleni oltást, így azoknak, akik az elsők között kapták meg a vakcinát, már vagy lejárt a Covid-igazolványuk, vagy hamarosan hatályát veszítik.

Fotó: TASR

Külföldre való utazáskor problémába ütközhetnek azok, akik február végéig kapták meg a koronavírus elleni oltás mindkét adagját.

„Tudjuk, hogy Ausztria, Olaszország és Svájc is kilenc hónapban határozta meg az érvényességet. Információink szerint viszont egyelőre nem tartják be szigorúan ezt a határidőt, így azoknak, akiknél már eltelt a kilenc hónap az oltás második adagjának beadása óta, nem kell attól tartaniuk, hogy nem engednék be az adott országba” – nyilatkozta Martin Klus, a külügyminisztérium államtitkára.

Szlovákiában, illetve más, Európán kívüli országban is egy évre van meghatározva a Covid-igazolvány érvényessége. Klus megerősítette, hogy európai szinten már folyik párbeszéd az igazolványok határidejének egységesítéséről.

Viszont amíg ezt kőbe vésik, utazás előtt érdemes utánajárni, hogy az egyes országokban mik a követelmények. Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint, ha valaki mégis olyan helyzetbe kerülne, hogy lejárt a Covid-igazolványának az érvényessége, ebben az esetben olyan szabályok vonatkoznak rá, mint a nem beoltottakra, tehát át kell oltatnia magát.

Martin Novotný infektológus rámutatott, hogy az immunitás kb. hat hónappal az oltást követően kezd el csökkenni. Izraeli kutatások kimutatták, hogy az oltás harmadik adagja 95 százalékban véd a fertőzéstől.

Szlovákiában egyelőre csak az előnyben részesített személyeket oltják a harmadik adaggal, eddig 66 ezren abszolválták a műveletet. Azoknak, akik nem tartoznak az előnyben részesített csoportba, meg kell várniuk, amíg ennek a csoportnak a 80 százalékát beoltják. Ezt követően nyitják meg a regisztrációt a többiek számára is.



(tvnoviny.sk)