Fico-féle vadászház: Van, aki szerint az orvvadászatos sztori csak ürügy, valójában ellenzék elleni kémkedésről van szó

A parlament Alkotmányjogi Bizottságának elnöke, Milan Vetrák (OĽaNO) hisz a vadászházban történő lehallgatás jogszerűségében. Szerinte a közétett videó több hibát is feltárt. Matúš Šutaj Eštok független képviselő a parlamenten kívüli Hlas-SD-től megkérdőjelezi a lehallgatás jogszerűségét, az ellenzék utáni kémkedésről beszél. A tartalomról nem kíván nyilatkozni, szerinte magánszemélyek beszélgetéséről van szó. Minderről az RTVS vasárnapi O 5 minút 12 című műsorában beszéltek.

(TASR)

„Több erkölcsi és jogi hiba, kudarc lepleződött le, melyet Fico és társai követtek el. Még egy bűncselekmény előkészítésére is fény derült“ – vélekedik Vetrák. Kiemelte, hogy a nyilvánosságra került videó kapcsán felmerülő gyanúkkal több parlamenti bizottság is foglalkozni fog. Szerinte a Szlovák Ügyvédi Kamarának is lépnie kellene ez ügyben.

Šutaj Eštok másképp látja a dolgot. „Elfogadhatatlan, hogy egy demokratikus országban orvvadászatra hivatkozva kémkednek az ellenzék után“ – mondta. Rendőri visszaélésről beszél.

Vetrák szerint az államigazgatás professzionalizálásához szükséges az elnök által megvétózott, a közszolgálatról szóló módosító indítvány. Szükség esetén ugyanis lehetővé tenné a vezető személy leváltását. Azzal érvelt, hogy ez a rendszer más demokratikus országokban is működik.

Šutaj Eštok kizárta, hogy a Hlasban dolgozó képviselők támogatnák a közszolgálati törvény módosításait. A jelenlegi kormány szerinte csak a saját embereit akarja a legfelsőbb pozíciókba tenni. Azt is a kormány szemére hányta, hogy Ján Maroszt pályázat nélkül nevezték ki a Szlovák Földalap élére. Állítja, hogy Marosz csak ideiglenesen fogja ellátni feladatát.

