Besötétedett Közép- és Kelet-Szlovákia, már csak Dél dacol narancssárgán és pirosan a koronavírussal

A COVID automata alapján Szlovákia hétfőtől nagy mértékben bordó-fekete színű lesz.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a harmadik fenyegetettségi szinten, azaz feketében 24 járás van, a bordó fázisban, ami a második fenyegetettségi szintnek felel meg, 39 járás van, nyolc járás az első fenyegetettségi szinten (piros) ), valamint nyolc narancssárga járás (éberségi fokozat).

Narancssárga színű járások: Pozsonyi I-V., Galántai, Komáromi és Vágsellyei járás.

Piros járások hétfőtől: a Dunaszerdahelyi, Ilavai, Lévai, Érsekújvári, Privigyei (Prievidza) járás, Senicai, Nagyszombati és Žarnovicai járás.

Bordó járások: Bánovce nad Bebravou-i járás (Bán), Besztercebányai, Selmecbányai, Brezni, Bytčai, Gyetvai, Alsókubíni (Dolný Kubín) járás, Gelnicai, Galgóci, Késmárki, Kassa I-IV, Kassa-vidék, Krupinai, Liptószentmiklósi , Malackai, Myjavai, Nyitrai, Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom), Partizánskei, Bazini, Pőstyéni Považská Bystrica-i, Eperjesi, Púchovi, Nagyrőcei (Revúca), Rozsnyói, Szenci, Skalicai, Trebišovi, Trencsénu, Turčianske Teplicei, Nagykürtösi, Garamszentkereszt, Zsolnai, Aranyosmaróti, Zólyomi járás.

Fekete járások: Bártfai, Csacai, Homonnai, Kiszucaújhelyi (Kysucké Nové Mesto), Lőcsei, Losonci, Túrocszentmártoni, Medzilaborcei, Nagymihályi, Námestovói, Poltári, Poprádi, Rimaszombati, Ružomberoki (Rozsahegyi), Szabinovi, Sninai, Sobrancei, Spišská Nová Ves-i (Szepesújhely), Stará Ľubovňai (Ólublói), Stropkovi, Svidníki, Nagytaolcsányi, Tvrdošíni, Varannói (Vranov nad Topľou) járás.

Minden járásban szigorúbb feltételek vonatkoznak például a tömegrendezvényekre, éttermekre, fitnesz-és wellnessközpontokra, valamint esküvőkre. A fekete járásokban a legszigorúbbak a szabályok, ott a közétkeztetési intézményekben esküvők, ünnepségek vagy partik, rendezvények tartását nem engedélyezik.

Összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat:

MASZKVISELET

Zöld és narancssárga járásokban csupán beltérben és tömegrendezvényeken kötelező a maszkviselet, a pirosakban viszont beltéren már reszpirátort kell viselni, míg a kültéri tömegrendezvényeken két méteren belül egyszerű szájmaszkot. A bordó járásokban ehhez képest már kültéren is mindenhol kell szájmaszk kétméteres távolságon belül, fekete járásokban pedig már ott is, ahol a távolság betartható.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

A zöld, narancssárga és piros besorolású járásokban nincs érvényben, a bordókban viszont este 21 óra és hajnali 5 óra között, a feketékben pedig lényegében napközben is (hajnali 5-től másnap hajnali 1-ig) csak a legszükségesebb esetekben (munka, orvos) mehetnénk ki, ha a kormány visszaállítaná a veszélyhelyzetet (núdzový stav). Amíg ez nem történik meg, ez a rendelkezés csak egy ajánlás.

TÖMEGRENDEZVÉNYEK (ide tartoznak az esküvői, temetési és keresztelői szertartások is)

A zöld és narancssárga járásokban oltottak számára korlátlan létszámban szervezhető esemény és ugyanez érvényes a piros és bordó járásokra is, csupán ott már készíteni kell a résztvevőkről névjegyzéket.

Zöld járásokban az OTP-csoportnak (oltottakon kívül negatív teszttel rendelkező, illetve az elmúlt hat hónapban covidon átesett oltatlanok) 50%-os kapacitással vethetők be az állóhelyek, 75%-ossal bent és kint is az ülőhelyek, míg meghatározhatatlan kapacitás esetén 5000, illetve 2500 főt fogadhatnak attól függően, hogy beltérben vagy kültéren tartják. Ha a többi oltatlant is beengedik, akkor legfeljebb 1000, illetve 500 főt engedhetnek be beltérben, illetve kültéren.

Narancssárga járásokban az OTP csoport az ülőhelykapacitás 25, illetve 50%-át használhatják ki bent és kint, és legfeljebb 1000 (kültér), illetve 500 főt (beltér) engedhetnek be. Ha mindenkit beengednek, tehát az oltatlanokat is teszt nélkül, akkor 200, illetve 100 főre csökken a maximális kapacitás ülőhelyek, és 100, illetve 50 főre állóhelyek esetén.

Piros járásokban az OTP csoport esetén már legfeljebb 25%-os kapacitást használhatnak ki a tömegrendezvényeken, és legfeljebb 150 főt engedhetnek be. Ha viszont mindenki számára elérhető a rendezvény, akkor lényegében megszűnik az értelme, mivel legfeljebb 10 fő vehet részt.

Bordó járásokban is maximális a 25%-os kapacitás (OTP), ha viszont nem lehet meghatározni, akkor legfeljebb 50-en mehetnek be. Teljesen oltatlanok és teszteletlenek esetén a maximum 6 fő.

Fekete járásokban a teljesen oltatlanok és az OTP csoport számára már nem rendezhetnek tömegrendezvényt, teljesen beoltottak esetében pedig legfeljebb 100 fő a kapacitás

LAKODALMAK / TOROK / ÜNNEPSÉGEK

Zöld járásokban, ha csak oltottakról van szó, 800, illetve 400 résztvevőjük lehet kültérben, illetve beltéren. Az OTP csoport esetén ez 400-ra és 200-ra csökken.

Narancssárga járásokban 100 (beltér), illetve 200 (kültér) oltott vendég jöhet, OTP esetén 50, illetve 100.

Piros járásokban 50-re (beltér), illetve 80-ra (kültér) korlátozódik a lehetséges létszám, ha mindenki oltott. Ha nem, de le vannak tesztelve vagy átestek a covidon, akkor viszont már csak 25-en, illetve 40-en vehetnek részt.

Bordó járásokban 20 oltott személy részt vehet a lagzin, halotti toron vagy bármilyen ünnepségen, oltatlanok viszont nem.

Fekete járásokban nem tartható lagzi semmilyen közétkeztetési egységben., kizárólag beoltottak részére sem.

SZENTMISÉK

A zöld és narancssárga járásokban lényegében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely tömegrendezvényen (feljebb). Piros és bordó járásokban is, ha oltottakról vagy OTP-sekről van szó, ha viszont a többi oltatlant is beengedik, akkor 15 négyzetméterenként egy személy lehet a misén, és szükség van névjegyzékre. Fekete járásokban legfeljebb 100 beoltott lehet egy szentmisén, vagy 15 négyzetméterenként 1 személy OTP-rezsimben, illetve 25 négyzetméterenként egy az alaprezsimban (amikor oltatlan is mehet teszt nélkül).

KÓRHÁZI LÁTOGATÁSOK

A zöld járásokban korlátozás nélkül látogathatók a kórházi páciensek, a narancssárgákban viszont már csak az oltottak látogathatnak korlátozás nélkül, az OTP-sek csak a fenntartó vagy az igazgató beleegyezésével. A piros és a bordó járásokban már az oltottaknak is szüksége van erre a beleegyezésre.

VENDÉGLÁTÓHELYEK

Ez esetben csak a zöld járásokban nincs semmiféle korlátozás. Narancssárga járásokban a teraszok az oltottak és OTP-sek számára még korlátozás nélküliek, a teljesen oltatlanoknak is nyitva tartó vendéglők viszont csak a teraszt tarthatják nyitva 10 személy számára. Odabent be kell tartani a 2 méteres távolságot az asztalok között, és azoknál csak egy háztartásbeliek, vagy legfeljebb 4-en ülhetnek.

Piros járásokban a tesztet és oltási igazolványt sem kérő vendéglők csak ablakon adhatnak ki vagy kiszállíthatnak ételt. Ha viszont igen, akkor odabent is kinyithatnak, csak a távolságokra és az asztallétszámra kell ügyelni.

Bordó járásokban ez annyival szigorodik, hogy bentre már csak az oltatlanok mehetnek, aki pedig nincs beoltva, de van negatív tesztje vagy igazolása arról, hogy átesett a covidon, a teraszon foglalhat helyet, megfelelő távolságra másoktól.

ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÁSOK

A zöld járásokban a higiéniai előírásokat kell betartani, de egyébként mindenki (oltott/oltatlan/teszt nélküli) bemehet. Csak oltottak számára nem tarthatnak nyitva, a narancssárga, piros és bordó és fekete járásokban viszont csak 15 négyzetméterenként egy oltatlant (teszttel, és a covid leküzdéséről szóló igazolással is) engedhetnek be. Az idősek óráját ugyan már eltörölték, de a fekete járásokban az oltatlanok, akiknek negatív tesztjük sincs, már csak a létfontosságú üzletekbe mehetnek.

KONDITEREM

Zöld és narancssárga járásokban a csak oltottak előtt nyitva álló edzőtermek bármennyi személyt beengedhetnek. Ha viszont az OTP-seket célozzák meg, akkor a zöld járásokban legfeljebb 50 főt vagy 15 négyzetméterenként 1 főt engedhetnek be, narancssárga járásokban pedig legfeljebb 20-at. Ha mindenkit beengednének, akkor legfeljebb 25-en lehetnek odabent a zöld járásokban, és 10-en a narancssárgákban.

Piros járásokban még szigorúbb a helyzet, csak oltottak esetén is legfeljebb 50 fő vagy 15 négyzetméterenként 1 fő mehet be. Ha az OTP-sek előtt is nyitva állnak, akkor maximum 10 fő vagy 25 négyzetméterenként 1. Teszt és igazolás nélküli oltatlanokat nem engedhetnek be.

Bordó járásokban már csak oltottak mehetnek fitneszbe, legfeljebb 20-an vagy 15 négyzetméterenként egyvalaki.

Fekete járásokban lényegében be kell zárniuk.

FÜRDŐ / AQUAPARK / WELLNESS

A zöld járásokban csak akkor kell korlátozniuk a kapacitásukat (50%-ra), ha oltatlanokat is beegendnének teszt és a covid leküzdéséről szóló igazolás nélkül is. Az oltottakat érintő és OTP-s rezsim esetén korlátlanul működhetnek.

Narancssárga járásokban ez utóbbi már csak az oltottak esetében érvényes, az OTP-csoport esetén 50%-ban élhetnek a kapacitásukkal, de legfeljebb 1000 főt engedhetnek be, míg a teljesen oltatlanok számára tilos lesz a bemenet.

A piros járásokban a szálláshelyek wellness központjai oltottak számára korlátlanul működhetnek, míg az OTP-s rezsimben üzemelők legfeljebb 10 szállóvendéget engedhetnek be.

Bordó járásokban a 10 szállóvendéges korlátozás már csak az oltottak számára érvényes, oltatlanok számára tilos lesz ez a szolgáltatás.

Fekete járásokban lényegében ezeknek is be kell zárniuk.

SZÁLLÁSHELY

Oltottak számára minden típusú járásban korlátlanul igénybe vehető. Zöld járásokban a többi csoport számára is, ám a szálláshely éttermében vagy wellness részlegén be kell tartani ez ez utóbbiakra vonatkozó szabályokat.

Ugyanez érvényes narancssárga járásokban az OTP-sekre, míg a teljesen oltatlanok számára nem tarthatnak már nyitva a szállók.

Piros és bordó járásokban az OTP-s csoport számára nyitva tartó szálláshely egy háztartásból érkezők vagy legfeljebb két személy kerülhet egy szobába.

Fekete besorolás esetén a karanténhoteleken, a munkásszállókon és a hosszú távú szálláshelyet biztosító egységeken kívül lényegében nincs lehetőség ilyen szolgáltatást nyújtani.

