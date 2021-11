LÉNYEG: Miközben Kollár a koalíciót bomlasztja, Magyarország kilóra megveszi Szlovákiát?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egyre komolyabb jelek utalnak arra, hogy a kormánykoalícióban Borisz Kollár, a Sme rodina elnöke a korrupcióból élő maffiozók beépített embere, akinek „csak“ annyi a célja, hogy a minél rosszabb, annál jobb elve alapján szétbarmolja saját kormányát.

Kollár és Igor Matovič között mindössze annyi a különbség, hogy utóbbival ellentétben Kollár nyilván jól tudja, hogy mit és miért cselekszik...

Kollár ezúttal az új bírósági térképről készülő javaslatról jelentette ki nekifutásból, hogy „értelmetlen, nagyon rossz és felkészületlen“. Mint egyéb reformtörekvések során már annyiszor, most is jelezte, mozgalma nem hajlandó támogatni az igazságügyi reformot a parlamentben. Mert úgymond, „más koalíciós partnerek is hasonló véleményen vannak“. Ezek a mások egyébként a Za Ludí Veronika Remišová terelgette csipet csapata. Akik úgy utálják Mária Kolíková igazságügyminisztert, mint a tanulatlan kuruzslók mindegyike bármelyik Nobel-díjast... Remišováékhoz hasonlóan nem szenvedheti Kolíkovát Igor Matovič és az ő egyszerű figurái sem. Mivelhogy Igort épp Richard Sulík kényszerítette lemondásra a kormányfői posztról a Szputnyik-kaland miatt... Plusz Sulík volt, aki befogadta pártjába Kolíkovát, miután kiutálta őt a Za Ludí vezetése... Ugye, milyen káosz uralja a szlovákiai közéletet megint? Mindebből katyvaszból viszont csakis azok a gazemberek profitálhatnak, akik néhány dacos nyomozónak köszönhetően most még rácsok mögött vegetálnak. Nem beszélve Robert Ficóról, bandástól... Kollár és Igor Matovič között pedig mindössze annyi a különbség, hogy utóbbival ellentétben Kollár nyilván jól tudja, hogy mit és miért cselekszik...

Ha egy politikus szembefordul „az emberek túlnyomó többségével“, bezárhatja a boltját

Kollár talán csak abortuszügyben nem fenyegette még meg távozással a kormánykoalíciót. Talán csak azért nem, mert az emberek túlnyomó többsége elutasítja az abortusztörvény szigorítását. Legalábbis az AKO ügynökség SaS által megrendelt felmérése szerint. Ha ugyanis egy politikus szembefordul „az emberek túlnyomó többségével“, bezárhatja a boltját. Az SaS parlamenti képviselője, Jana Bittó Cigániková szerint azért voltak kiváncsiak a lakossági véleményre, mert csak a másféléves kormányzásuk alatt 9 kísérlet történt az abortusz szigorítására. Miközben ezeket a javaslatokat azzal indokolták, hogy az emberek abortuszellenesek... A szóban forgó felmérés viszont pont ennek ellenkezőjét igazolta. Kiderült, csupán az emberek 8 százaléka támogatja a jelenlegi szabályozás szigorítását. Ezzel szemben minden harmadik nyilatkozó enyhítené a szabályozás szigorát, más szóval a liberálisabb megoldást támogatják. Ők a lakosság 30,5 százalékát teszik ki. A megkérdezettek a harmada továbbá azt támogatja, hogy a törvény egyáltalán ne legyen módosítva.

Mindazonáltal az abortusztörvényt jelenleg is tárgyalja a parlament, Matovič szövetségese, Anna Záborská kezdeményezésére nehezítenék az abortuszhoz való hozzáférést.

Egyszercsak arra ébredhetnek Szlovákia gazdasági potentátjai, hogy kilóra megveszik az országukat...

Miközben nagyban folyik a politikusi ködszurkálás, a korrupt maffiózók kármentése, egyszercsak arra ébredhetnek Szlovákia gazdasági potentátjai, hogy kilóra megveszik az országukat... Méghozzá nem más, mint maga a magyar állam! Szlovákia egyik legnagyobb energiaszolgáltatója - a Stredoslovenská energetika (SSE) - részvényeinek meghatározó része ugyanis a Magyar Villamos Művek (MVM) tulajdonába kerülhet. A DenníkN úgy tudja, a komoly érdeklődők közül a cseh ČEZ már ajánlatot is tett, amire a magyar állami vállalat meg jócskán rálicitált. A csehek állítólag 900 millió eurót ígértek a részvénycsomagért, amit a magyarok vagy 300 millió euróval megfejeltek.

A készülő tranzakcióról nem sokkal azután kerültek elő információk, hogy októberben már volt némi balhé a magyar és a szlovák külügyminiszter között. Ivan Korčok külügyminiszter akkor azt vetette magyar kollégája szemére, hogy a magyar kormány suttyomban Szlovákiában is mezőgazdasági földterületeket akart felvásárolni. A szlovák zúgolódás miatt aztán Budapest meghátrált.

Nem tudni még, mi lesz a szlovák energiaszolgáltató sorsa. Csak annyi biztos, hogy a gazdasági miniszter Richard Sulík belefolyna a vonatkozó tárgyalásokba. No és persze a kutyaszorítóban vergődő Robert Fico is ráharapott a témára. Ahogy szokta, nyilván dühös sajtótájékoztatón mozgósít majd „a magyar gazdasági invázió ellen“.

