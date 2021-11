LÉNYEG: Egy rakás exzsaru szabadulhatott ki a rácsok mögül, és egy miniszter útlevelének adatai meg felkerültek a világhálóra

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A Legfelsőbb Bíróság gondolt egyet és egy év után szabadon engedte Tibor Gašpar egykori országos rendőrfőkapitányt, valamint a Tisztítótűz fedőnevű akció során tavaly őrizetbe vett magas beosztású exzsarukat. Azokat, akik a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget, a NAKA-t bűnszervezetként működtették hat évvel ezelőtt, úgy, hogy Norbert Bödör Smer-közeli oligarcha utasításai alapján hónapokon keresztül rászálltak a hatalom szempontjából kényelmetlen ellenzéki politikusokra. A megszerzett információkat aztán a Gašpar-Bödör tandem eljuttatta a Smer vezetéséig, amelyik párt egészen 2016-ig még egyedül, koalíciós partnerek nélkül kormányozta az országot. A rendőrségi bűnbanda feladata volt az is, hogy különböző kényes ügyek nyomozását figyeljék és akadályozzák, esetleg szüntessék meg. De most a bíróság úgy döntött, volt egy kerek esztendeje a nyomozóknak arra, hogy a Tisztítótűz ügy végére pontot tegyenek. Ezért most már véget érhet a vizsgálati fogság is, hiszen lassan vádat emelhetnek a bíróságon Bödör és Gašpar csapata ellen. Ennek a bandának volt tagja Dušan Kováčik egykori speciális ügyész is, aki már jó helyen lógatja a lábát. Őt a múlt hónapban ítéltek el 14 évre bűnszervezet támogatása, kenőpénz elfogadása és hivatali visszaélés miatt.

Most Krajniak úszta meg a bizalmatlansági indítványt

Vele ellentétben viszont Milan Krajniak munkaügyi miniszter megúszta azt az eljárást, amit a parlamentben folytattak le vele szemben. Az ellenzéknek csütörtökön nem sikerült leváltania őt, a plénum elvetette a miniszter ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. A képviselők azt vetették a tárca vezetőjének szemére, hogy egy munkaügyi hivatal állami forrásból állítólag több millió euró összegű támogatást hagyott jóvá külföldi hátterű offshore cégek számára. Emellett azt is felhánytorgatták, hogy a koronavírus miatt a munkáltatóknak, alkalmazottaknak és egyéni vállalkozóknak fizetett "elsősegély" összege túlságosan kevés. De a végszavazásnál a kormánykoalíció összefogott és így Krajniak megmenekült. Éppen úgy, ahogy egy hete a megugró energiaárak miatt falhoz állított gazdasági miniszter is.

Sulíknak és lányának az adatai fent voltak a neten

Apropó, Richard Sulík. Vele kapcsolatban mindig történik valami. Most az derült ki, hogy felkerült az internetre az SaS pártelnökének és a dubaji expón részt vevő szlovákiai delegáció több tagjának az útlevélmásolata. Így bárki hozzáférhetett a személyes adataikhoz, beleértve az igazolvány paramétereihez, a születési számukhoz, illetve az aláírásukhoz is. Aztán van itt még valami. A politikusok, vállalkozók és egyéb állami alkalmazottak mellett a netre feltöltött fájlban megtalálható volt Alexandra Sulíková, a miniszter lányának az úti okmánya is. Ez meg felvet bizonyos kérdéseket. Főleg azt, hogy mi a fenét keresett a dubaji eseményen a politikus csemetéje. Aztán jött a szaktárca vezetőjének a magyarázata, miszerint a lánya energetikai joggal foglalkozó ügyvéd, ezért kihasználta a lehetőséget, hogy részt vegyen a témával foglalkozó közel-keleti expón. Erre kapásból ráugrott az exkormányfő Robert Fico, aki szerint nincs is olyan jogi szakterület, amelyik kizárólag az energetikával foglalkozna, szóval Sulík nem csodálkozhat, ha az ellenzék kapásból a fejét fogja követelni az első adandó alkalommal. Még akkor is, ha a miniszter lánya állítólag a saját költségén utazott el a világkiállításra, és közpénzt nem költöttek erre a kiruccanására.

Rekordokat dönt a koronavírus

Közben a koronavírus újabb rekordokat dönt az országban. Szerdán ugyanis kevés híján 7 ezer új fertőzöttre bukkantak Szlovákiában, ami azt jelenti, hogy szinte minden harmadik tesztelt személyről derül ki, hogy elkapta a nyavalyát. A kórházainkban meg már majdnem kétezren szorulnak kórházi ellátásra a Covid miatt. Ugyanakkor az oltás iránti érdeklődés tragikusan alacsony, naponta mindössze 1-2 ezren hajlandóak ésszerűen védekezni a rontás ellen. Így meg nem csoda, hogy az egészségügyi miniszter egy újabb lockdownt lengetett be a közelgő ünnepekre.

Sidó Árpád