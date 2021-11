Szórakozásból nem volt hiány az elmúlt hónapokban Nagymegyeren

Csak úgy pezsgett az élet Nagymegyeren a nyári hónapokban. A SNITT polgári társulás gondoskodott arról, hogy senki ne unatkozzon a városban. A ZAFA, vagyis Zene a fák alatt rendezvénysorozat július elején vette kezdetét és egészen augusztus végéig tartott.

Fotók: Katona Réka és Horváth Attila (Továbbiakért kattints!)

A programok pénteken, szombaton és vasárnap zajlottak. Rendre egy koncerttel indították az estét, majd pedig filmvetítésre invitáltak mindenkit. Katona Réka, a SNITT PT egyik tagja elmondta, a színpadon igyekeztek teret biztosítani a helyi zenekaroknak. „A filmet és a koncertet nem mindig kapcsoltuk össze. Volt, hogy teljesen más stílusú zenét hallgattunk meg, mint amilyen a film volt utána. Így mindenki tudott magának tetszőt választani. Valamikor a koncerten voltak többen, valamikor a filmen” – jegyezte meg Réka.

Egy, a sorból kicsit kilógó estre is sor került, mégpedig egy táncházra. Ekkor népzenészek húzták a talpalávalót, a nagymegyeri néptáncosok pedig ropták rá. Sőt, sokan csatlakoztak is hozzájuk. A helyieken kívül még a turisták is nagy örömmel perdültek táncra.

Ami szintén különlegességnek számított, az a nyárzáró programjuk volt, amikor Détár Enikő és Sztárek Andrea Titkok a hálószobából című filmjét vetítették. Előtte azonban a hölgyek A nő címmel zenés stand uppal lepték meg a közönséget. A filmvetítés után pedig még beszélgetni is ott maradtak, szabadon lehetett faggatni őket.

A programoknak a nagymegyeri promenád adott otthont, amit erre az alkalomra a SNITT hangulatossá, otthonossá varázsolt. Két alkalommal pedig a helyi Chili House biztosított teret a számukra. „Olyanok vagyunk mi, mint egy nagy család. Mindig csapódnak hozzánk új emberek. Most is így volt ez. Jó volt látni, hogy a környékbeli településekről is jöttek hozzánk.

Talán a legnagyobb pozitívuma a tevékenységünknek éppen az, hogy általa mindig új embereket ismerhetünk meg. Úgy érzem, közösségkovácsoló ereje van az egésznek”

– fejtette ki Réka.

A tiniktől kezdve az idősebbekig mindenki megfordult a ZAFA-sorozaton. Egyetlen korosztály nem volt eddig érintett a programok terén: az egészen kicsike gyermekek. Katona Réka elmondása alapján azonban ezen mindenképpen változtatni szeretnének, a jövőben a kicsiket egyaránt megszólítják majd.

A SNITT eseménysorozata a Kulturális Kisebbségi Alap támogatásával valósult meg.

(SzC)