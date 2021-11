Enyhítések a védetteknek, szigorítások az oltatlanoknak – akár kijárási tilalom is jöhet a fekete járásokban

Hamarosan megtelhetnek a kórházak COVID-részlegei, egyes járásokban már most több COVID-beteget kezelnek, mint az utolsó hullám csúcsán. A szakmai konzílium a fekete járásokban kijárási tilalmat javasol a nem védettek – akik nem oltottak és nem estek át a betegségen – számára, munkába pedig csak az „OTP-sek” mehetnének már a piros járásokban is. A javaslatokat még a kormánynak is jóvá kell hagyni, de akár már a jövő héten élesíthetik őket.

Fotó: Paraméter

Egyre rosszabb a járványhelyzet, amihez még az is párosul, hogy az emberek többsége egyre kevésbé veszi komolyan a járványt. A szakmai konzílium ezért szigorítaná a járványintézkedéseket a legrosszabb helyzetben lévő járásokban és a nem védettek számára. A védetteknek viszont kedvezményeket adnának. A javasolt intézkedésekre a kormánynak is rá kell bólintania, de ez már a jövő héten megtörténhet.

Enyhítések a védetteknek

A konzílium lehetővé tenné, hogy kinyissanak a vendéglátóhelyek a fekete járásokban is, de csak a védettek – vagyis az oltottak és a betegségen átesettek számára. Ez lenne az enyhítés, mivel a konzílium is érzékeli, hogy feleslegesen büntetik az oltottakat és korlátozzák a gazdaságot. Az enyhítéseket azonban csak a szigorításokkal együtt javasolják.

„És csak akkor, ha a feltételeket szigorúan betartják. Ha nem fenyeget az, hogy a be nem oltottak is igénybe vehetik a szolgáltatásokat, vagyis szigorúan ellenőrzik majd a belépőket – mondta Elena Prokopová, a konzílium tagja. – Ha azt látjuk, hogy nem tartják be az intézkedéseket, akkor jöhet a visszaállás.”

szigorítások ignorálását nemcsak a helyi ellenőrzések alapján látják majd, hanem a fertőzöttségi számok szerint. „Ha tovább fog nőni a fertőzöttek száma, akkor látjuk, hogy nem működik a rendszer” – mondta Prokopová.

Kijárási tilalom a fekete járásokban

A szakmai konzílium javaslata szerint a vendéglők és a hotelek is kinyithatnának a fekete járásokban, de csak a védettek számára, vagyis negatív teszttel sem lehetne belépni. Sokkal komolyabban érintené azonban anem védetteket, hogy számukra kijárási tilalmat vezetnének be, hasonlóan ahhoz, ahogyan az előző hullám idején is működött:

munkába járhatnának, élelmiszerboltba és gyógyszertárba is elmehetnének, de különben otthon kellene tartózkodniuk.

A konzílium szerint a kijárási tilalom jogi hátterét a kormánynak kell megteremtenie.

Munkába csak az „OTP-sek”

További szigorítás lenne, hogy a piros járásoktól felfelé

csak az „OTP-sek”, vagyis az oltottak és a járványon átesettek, valamint a negatív teszttel rendelkezők mehetnének munkába.

Az OTP-t a munkaadóknak kellene ellenőrizniük. Emellett mindenkinek javasolják a home office-t, vagyis az otthoni munkát.

A konzílium „inluenzaszünetet” javasol azokban az iskolákban, ahol nagyon sok a fertőzött, vagyis azt javasolják, hogy inkább a régió összes iskoláját zárják be.

Nagyon súlyos a helyzet

A szakmai konzílium drámai nylatkozattal lépett a nyilvánosság elé. „Sokan úgy viselkednek, mintha a járvány már véget ért volna, pedig éppen az ellenkezője igaz” – jelentette ki Alena Koščálová, a pozsonyi Egyetemi Kórház fertőző osztályának főorvosa. A konzílium szerint mielőbb el kellene fogadni a szigorúbb intézkedéseket a nem oltottak számára.

„Ez már a be nem oltottak járványa” – jelentette ki Koščálová.

Tíz kórházban kezelt beteg közül 8 oltatlan. Aki beoltott, és mégis kórházba kerül, az általában idősebb, és több más betegsége is van. „A kórházban lévő beoltottak átlagéletkora 64 év, a nem oltottaké 53 év” – tájékoztatott Matej Mišík, az egészségügyi minisztérium elemző intézetének vezetője.

Koščálová szerint a lakosságnak azt is érzékelnie kellene, hogy az egészségügyi dolgozók egyre fáradtabbak. „Azt látják, hogy a nem fertőzötteket kell kezelniük, akik a felelőtlenségük miatt kerültek kórházba, ami nagyon nehéz helyzetet eredményez” – magyarázta Koščálová.

A hírt bővítjük.

- lpj -