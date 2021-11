A járvány felelősei és a felelőtlenek járványa

Miközben napról napra romlik a covidhelyzet, szigorításokat javasolnak a járványügyi szakértők a kormánynak. Kérdés, hogy mikor, milyen formában és egyáltalán sikerül-e bevezetni ezeket az intézkedéseket. Hogy lesz-e elég vér Hegerék pucájában menteni a még menthetőt.

Fotó: TASR

Kijárási tilalmat javasol a nem védettek számára a szakmai konzílium a fekete járásokban, az éttermek is csak a védetteket szolgálhatnák ki, munkába is csak az oltottak és a járványon átesettek, valamint a negatív teszttel rendelkezők mehetnének. Dióhéjban ezek lennének a pénteken beharangozott legfontosabb intézkedések, amelyek hivatottak lennének legalább lassítani a koronavírus-járvány terjedését.

Hogy romlik a helyzet, azt a teljesen avatatlanok is már hetek óta tudják. Sőt, aki az elmúlt egy évet nem egy fűcsomó alatt töltötte, azt is sejthette, hogy a nyári szabadságolások végével és az iskolák újra nyitásával ismét megugrik a fertőzöttek száma – különösen egy olyan országban, amelyik a beoltottsági mutatók tekintetében Európa sereghajtói között kullog.

Mégis, mire számítottunk?

Az oltást elutasítjuk, a szájmaszkot gyűlöljük, utazni viszont szeretünk. Nagyit is szívesen meglátogatjuk, oltatlanul is, Pistáék lagziján is jólesik bulizni egyet, mit nekünk covid?!

Gyanítom, hogy az immunológusok és járványügyi szakértők nálunk, kívülállóknál sokkal pontosabban tudták, mi vár Szlovákiára ilyen körülmények között. Ha valakit, őket biztosan nem lepte meg, hogy naponta több ezer új fertözöttet regisztrálnak ezekben a napokban, és tucatjával szedi halálos áldozatait a kór. Mégis, november elejét írunk, mire előrukkoltak a szigoritások tervével.

És a késlekedés ellenére a felelősség (illetve a felelőtlenség) mégsem az övék. Az előállt helyzetről a covidióta járványtagadókon és oltáselleneseken kívül csak az Eduard Heger vezette kormány tehet. Egyedül a kormányzat döntheti el ugyanis, kikéri-e a szakértők véleményét, és meghozza-e azokat az intézkedéseket, amelyekkel legalább megpróbálhatja megmenteni néhány ezer ember életét. És az sem mindegy, ki tudja-e kényszeríteni az előírások betartását.

Az csak a jövő héten derül ki, magáévá teszi-e a kormány a szakértők javaslatait, és valóban szigorítják-e az oltatlanok számára a járványellenes intézkedéseket. Arra a kérdésre pedig még hónapokig nem tudunk majd válaszolni, hogy a bevezetendő szigoritások végül meghozzák-e a kívánt eredményt.

Az azonban bizonyos, hogy egy felelős kormány egy ilyen helyzetben elsősorban nem saját népszerűségét kell, hogy védje, hanem az emberek életét. Ha kell, drákói szigorral. Ha kell, kötelező oltással. Ha kell, rendőri erővel. Igen, mindenki utálni fogja őket ezért. Azok kivételével, akik időközben belehalnak a járványba.

Ez az oltatlanok járványa. Az oltatlanoké és a felelőtleneké.