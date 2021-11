Lezárult a Tisztítótűz-ügyben indult nyomozás!

Lezárult a Tisztítótűz (Očistec) ügyben folytatott nyomozás. Jelenleg a gyanúsítottak és az ügyvédeik nézik át az ügy aktáit – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Dalibor Skladan, a Főügyészség szóvivője.

Illusztrációs felvétel (TASR)

„A nyomozati anyagot még nem kézbesítették ügyészségnek" – mondta Skladan. Összesen 21 személy gyanúsítottak meg az ügyben, tíz gyanúsított ügyét külön büntetőeljárás keretében vizsgálják. Eredetileg 25 ügyben indult eljárás.

„A nyomozás során minden gyanúsítottat kihallgatták, egyeseket többször is. Összesen 46 kihallgatás volt. 92 tanút is kihallgattak, voltak, akiket többször is" - mondta Skladan. A vizsgálat során elvégezték a szakértői bizonyítási eljárást, és dokumentumokat foglaltak le.

Az Országos Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) a Tisztítőtűz akció keretében tavaly több rendőrt is őrizetbe vett, köztük Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitányt, akit csaknem egy évvel később, csütörtökön (november 4-én) engedtek el.

A Tisztítótűz nevű eljárásban foglalkoztak annak gyanújával, hogy a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar voltak, az alsóbb szintjein pedig ott volt például Róbert Krajmer, a NAKA korrupcióellenes részlegének vezetője, Peter Hraško, a NAKA igazgatója, Marián Zetocha, a NAKA pénzügyi hírszerzési részlegének korábbi igazgatója, Bernard Slobodník, aki a NAKA pénzügyi részlegét vezette, František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság korábbi igazgatója, Dušan Kováčik speciális ügyész és mások. A bűnbanda feladata volt, hogy különböző kényes ügyek nyomozását figyeljék és akadályozzák vagy szüntessék meg különböző eszközökkel.

