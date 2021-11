LÉNYEG: Lesz Z polgárháború?! A vírustagadó és oltásellenes zombik már a spájzban, illetve a szupermarketekben vannak...

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Valahol Kelet-Szlovákiában - TASR

Nem tudni hová fokozódik a helyzet, lesz-e Z polgárháború mifelénk. A koronavírustagadó és vakcinagyűlölő zombik mindenesetre már a spájzban, illetve a szupermarketekben vannak...

A „galambok“

Csütörtökön például egy pöstyéni szupermarketbe kellett miattuk riasztani a rendőröket. Megtagadták ugyanis a reszpirátort viselését, nem voltak hajlandók elhagyni az üzletet, és azzal zaklatták normális vásárlókat, hogy nem engedték őket a pénztárakhoz. Világos, hogy rendőri intézkedéshez kellett folyamodni, amely során aztán két rendőr és egy férfi - minden bizonnyal a zombik közül való - megsérült. A zsaruk hivatalos személy ellen elkövetett támadás és garázdaság ügyében indítottak eljárást, és született feljelentés ún. joghatalommal való visszaélés ügyében is. Talán szügségtelen itt ragozni, kik kattanhattak be a rendőri intézkedéstől. A „galambokról“ van szó nevezetesen! Akik ugye, Zacher Gábor sürgősségi doktor után szabadon, úgy sakkoznak, hogy rögtön leverik a bábukat, rápiszkítanak a sakktáblára, majd elrepülnek miközben azt szajkózzák, hogy ők győztek… Ennyit arról, hogy lehet-e Z polgárháború mifelénk.

Igencsak komoly feladat vár a kormányra

Nyilván a kormánytagok is tisztában vannak azzal, hogy mekkora kockázatot vállalnak, ha nem tesznek azért, hogy meg lehessen fékezni az agyatlan csőcseléket. Persze majdnem ugyanolyan a kockázata, ha nekiállnak büntetni az oltatlan fertőzőket! És annak is, ha legalább a szakmai konzílium javaslatait megfogadják. Hogy például a fekete járásokban vesztegzár alá kellene kerülniük azoknak, akik nincsenek beoltva, illetve nem estek még át a betegségen. Sőt, már a piros járásokban is csak az oltottak és a betegségen átesettek mehetnének munkába. Emellett viszont akár a fekete járásokban is lehetővé kellene tenni, hogy kinyissanak a vendéglátóhelyek. Persze kizárólag a védettek, vagyis az oltottak és a betegségen átesettek számára. Ez lenne az enyhítés a szakemberek szerint, mivel a konzílium is érzékeli, hogy jelenleg feleslegesen büntetik az oltottakat és korlátozzák a gazdaságot.

A járványhelyzet közben egyre súlyosabb. Egyes kelet-szlovákiai járásokban már most több COVID-beteget kezelnek, mint az utolsó hullám csúcsán.

Ezt a kiélezett helyzetet közben súlyosbítja, hogy vészesen szaporodnak, járványtagadók. Kuruzslók és egyéb népbutító szócsövek, valamint sok-sok ostoba ember, többek között akár ellenzéki politikusok által is megtévesztve.

Szóval, igencsak komoly feladat vár a kormányra. A megoldáshoz ugyanis bátornak, gerincesnek és következetesnek kellene lenni. Épp olyan tulajdonságokról van azonban szó, amelyeket eddig sajnos nyomokban sem lehetett felfedezni Szlovákia kormányán...

A szlovák egészségügy „az utolsókat rúgja”?

Miközben A Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) szerint több mint 2500 szlovákiai orvos kész benyújtani a felmondását, ha nem javul az egészségügy helyzete! Azt állítják, a szlovák egészségügy „az utolsókat rúgja”, az elmúlt időszakban például több mint 1200 nővér és több száz orvos távozott.

Az orvosszakszervezet azt állítja, az általános, az egyetemi és járási kórházak orvosai a legtürelmetlenebbek. Ezért fenyegetnek azzal, ha az illetékesek nem foglalkoznak az egészségügy rendkívül súlyos helyzetével és nem javulnak a munkafeltételek, benyújtják a felmondásukat.

Brutális drágulást harangoztak be az élelmiszergyártók

Van tehát gond rogyásig, miközben brutális drágulást harangoztak be az élelmiszergyártók. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamarába (SPPK) tömörült szlovákiai élelmiszergyártó cégek bejelentették, az alapanyagok drágulása miatt kénytelenek 10-20 százalékkal emelni termékeik árát. Jelentős áremeléseket jelentettek be például a baromfitenyésztők, a cukoripar, a pékek, a tejágazat és a bortermelők, akik rámutattak, hogy a hűtéshez szükséges energia ára 30-60%-kal emelkedett. A malomiparnak, az olajtermelőknek és a konzervgyáraknak szintén problémát okoznak az emelkedő alapanyagárak.

Az élelmiszerárak emelkedése egyébként valóban elkerülhetetlennek látszik, ám jobb támogatási politikával, valamint az áruházláncok árrésének csökkentésével mérsékelhető lenne a rapid áremelkedés – közölték sajtótájékoztatójukon a kamara képviselői.

Nos, erre mondják, hogy fel van adva a lecke. A kormánytól kezdve a gazdasági szereplőkön át a legutolsó páciensekig, kuncsaftokig bezárólag...

Lezárult a Tisztítótűz (Očistec) ügyben folytatott nyomozás!

Csattanjon a végén, mint az ostor: Lezárult a Tisztítótűz (Očistec) ügyben folytatott nyomozás. Az ügyben összesen 21 személy ellen emeltek vádat. Tíz vádlottal szemben külön büntetőeljárást indítottak, közölte Dalibor Skladan, a Főügyészség szóvivője. A Tisztítótűz nevű eljárásban foglalkoztak annak gyanújával, hogy a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, illetve az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar voltak, az alsóbb szintjein pedig ott volt például Róbert Krajmer, a NAKA korrupcióellenes részlegének vezetője, Peter Hraško, a NAKA igazgatója, Marián Zetocha, a NAKA pénzügyi hírszerzési részlegének korábbi igazgatója, Bernard Slobodník, aki a NAKA pénzügyi részlegét vezette, František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság korábbi igazgatója, az időközben már börtönbüntetésre ítélt Dušan Kováčik speciális ügyész és mások. A bűnbanda feladata volt, hogy különböző kényes ügyek nyomozását figyeljék és akadályozzák vagy szüntessék meg különböző eszközökkel. Most már a független bíróságon a sor...!

