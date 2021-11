Burning Angel chili manufaktúra - a legjobb felvidéki chiliszószok készítője

Ha egy mondatban azt hallja az ember, hogy chili, Nagymegyer, Dunaszerdahely akkor automatikusan a legjobb felvidéki chiliszószok készítője, a Burning Angel chili manufaktúra neve jut az eszébe.

A Burning Angel márkanév mögött két barát áll – Gábor (Nagymegyer) a márka megalapítója és Tamás (Dunaszerdahely) aki a termesztést tökéletesítette. Kettejük közös munkája egyet jelent a minőségi, kézműves csípős termékekkel, amelyek nemcsak Csallóközt, hanem a világot is meghódították.

Szlovákiában egyedüliként több nemzetközi versenyen is arany éremmel lettek díjazva a termékeik. Az 52 díjukkal nemcsak a legjobbak Szlovákiában, hanem Európában is az élmezőnybe számítanak a díjak terén, Amerikában pedig bekerültek a világ legnagyobb chili gyűjteményébe is. Nemcsak a saját, hanem a partnereikkel közösen készített termékeik is sikeresek, díjazottak (csoki, tészta, kávés fűszerkeverék).

Chili szószaik különlegessége, hogy csakis a saját maguk által megtermelt chilikből, paradicsomokból készülnek tartósítószer mentesen és csakis olyan egyéb alapanyagokat használnak, amik megtermelhetőek a mi tájainkon.

Elsősorban a gourmet szalsza vonalon mozognak a hazai ízvilággal megfűszerezve, így mindenki meg tudja találni azt a terméket, ami neki a legjobban ízlik. A gasztronómia oscarjának tartott Great Taste versenyen külön megdicsérték őket, hogy még a legbrutálissal, legerősebb paprikáiknál és szószaiknál is még mindig érezni az ízeket.

Különlegességeik közé tartozik a paradicsomdzsem, a kakaos-mézes és az epres chiliszósz illetve egy kávés-chili fűszerkeverék.

A minőségi termékekre nemcsak a vásárlók szoktak rá, hanem egyre több étterem is elkezdte használni az általuk készített termékeket. Olyan partnereik is vannak, akik őket kérték fel, hogy készítsenek el az éttermük számára egyedi szószt.

Hamburgerezők, street food-sok körében a szószok mellett a speciális eljárással készített savanyított jalapeno paprika és a chilis sójuk a legkeresettebb termékük.

Karácsonyra készülve már készítik az ajándékdobozokat, amelyekkel sokan a teflonszájú szeretteiket lepik majd meg.

Egyre több vállalkozás, önkormányzat fedezi fel a saját márka erejét és ajándékozza a partnereinek, alkalmazottainak a külön nekik gyártott saját logós, címeres szószókat ezzel kiváltva az unalmas toll-bögre-naptár hármast.

(PR-cikk)