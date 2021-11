Megy a nagy riogatás, hogy egy magyar állami cég komoly befolyást szerezne az egyik szlovákiai stratégiai vállalatnál

Állítólag nagy nyomás helyezedik a szlovák gazdasági miniszterre, mert Richard Sulík beleegyezésén is múlik egy nemzetközi tranzakció, amit viszont a koalíciós partnerei, az ellenzékkel vállvetve nem nagyon támogatnak. Keresd a magyar szálat!

Az MVM budapesti székháza (wikipédia)

A múlt héten mi is beszámoltuk arról, hogy egy cseh cég eladásra kínálja Szlovákia egyik legnagyobb energiaszolgáltatója - a Stredoslovenská energetika (SSE) - részvényeinek meghatározó, 49 százalékos részét és a legkomolyabb érdeklődők között tartják számon az MVM nevezetű magyar céget, amelyik rálicitált a már ajánlatot is tevő egyik cseh cég által kínált összegre. Most úgy hírlik, lehet, hogy a szlovák kormány befarol a magyar állami vállalat elé, mert a részvények szándékolt eladásáról szóló hírek felvetették azt a kérdést, hogy egy nyereséges, és stratégiailag fontos hazai cégre miért is tenné rá a kezét egy másik ország kormánya.

Így most a gazdasági tárca irányítójának azzal az eshetőséggel is számolnia kell, hogy az állam él az elővásárlási jogával, aminek következtében az SSE 100 százalékos tulajdonosává válna. A közép-szlovákiai energetikai vállalat az ország harmadát látja el árammal, és az átlagos éves nyeresége 100 millió euró körül mozog, ami miatt 1 milliárd eurót is meghaladhatja az eladási ára. Az SSE-ben birtokolt részvényeitől a Daniel Křetínský és Patrik Tkáč által irányított cseh EPH cégcsoport akar megválni, és a 49 százalékos pakett irán a német E.On, a cseh ČEZ és a magyarországi MVM is érdeklődik. A csehek 900 millió eurót ígérhettek a részvénycsomagért, amely összeget a magyar állami vállalat vagy 300 millió euróval megfejelt, felnyomva az SSE árát majdnem 1,2 milliárd euróra.

Sulíkra a kormánypárt néhány politikusa, az ellenzék legerősebbik pártja és az egyik befolyásos munkáltatói szervezet gyakorol nyomást. A közszolgálati Rádio Slovensko úgy tudja, hogy az OĽaNO néhány politikusa azt tanácsolja a miniszternek, hogy vegye fontolóra a cég teljes állami kontrollját, amely elképzelés azonban nem jön be a koalíciós SaS párt szakpolitikusának, Radovan Kazdának, mondván, hogy az állam általában nem jó tulajdonos. Peter Pellegrini, az ellenzék vezéreként a múlt héten felszólította a kabinetet arra, hogy az állam szerezze vissza a teljes irányítást a vállalat felett, és így "orvosolja a Dzurinda-kormány egyik gazdasági bűncselekményét".

Az energetikai vállalatokat is magába foglaló Szlovák Munkáltatói Szervezetek Szövetsége (AZZZ) is hasonló véleményen van.

Tomáš Malatinský, az AZZZ vezetője szerint Szlovákia polgárainak arcul köpésével érne fel az, ha eladnák az SSE 49 százalékos részét egy szomszédos ország állami vállalatának.

Malatinskýról azt érdemes megjegyezni, hogy ő a Robert Fico vezette második kormány gazdasági minisztereként is dolgozott, ezért a ficói - Pellegrini-féle retorika nem áll távol tőle.

Az ország érdeke az, hogy a Közép-szlovákiai Elektromos Közművállalat hatékonyan és az ügyfelek megelégedésére működjön, továbbá biztos pontja legyen az országos elektromos közműhálózatnak - ezt már a Szövetség szóvivője nyilatkozta a portálunknak. Magdeme Klára szerint a kormánynak a beérkezett vásárlási ajánlatokat szigorúan gazdasági és működtetési ismérvek mentén kellene kiértékelnie. Energetikai cégekben a múltban is vásároltak részesedést külföldi cégek, amelyekben idegen országok bírtak teljes vagy részbeni tulajdonnal. Annak ellenére, hogy az idegen tulajdon káros hatásával nagy előszeretettel riogattak a korábbi nacionalista kormányok (a HZDS és a Smer-kormányzatok idején), nincs tudomásunk arról, hogy bármilyen nemzetbiztonsági kockázat beigazolódott volna. A magyar párt szerint az állami tulajdonú cégek nem számítanak fehér hollónak az energetikai piacon. Az egyik legnagyobb elektromos áramot termelő és szolgáltató európai cég a svéd Vattenfall, amely Svédországon kívül Németországban, Dániában , sőt még Nagy-Britanniában is jelen van annak ellenére, hogy az egyedüli tulajdonosa a svéd állam. A SSE cég 49 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáért a magyar MVM-en kívül a cseh ČEZ is bejelentkezett, amely szintén állami tulajdonú vállalat. Vagyis az MVM-mel kapcsolatban megfogalmazott aggályok a ČEZ-zel kapcsolatban is felmerülhetnének. Minden esetre fontos, hogy a kormány ne hozzon elhamarkodott döntést, szögezte le a Szövetség.

Richard Sulík gazdasági miniszter jelezte, mindkét féllel - az EPH és az MVM képviselőivel - tárgyalni szeretne, és majd azt követően nyilatkozik a kérdésről. Sulík a párttárshoz hasonlóan szintén azt vallja, hogy az államnak nem áll jól a vállalkozói tevékenység. Ezt mondta akkor is, amikor tavaly a kelet-szlovákiai energiaszolgáltató, a VSE 49 százalékos részvénycsomagját bocsájtották áruba. Sulík akkor nem élt az elővásárlás jogával, bár a helyzet is némileg másként festett. Akkor a többségében magánválalatként működő E.ON vette át a szintén német RWE-től az irányítást.

Az SSE sorsát illetően viszont felmerülhet a kérdés, ha az állam tényleg csapnivaló cégtulajdonos, akkor mi a helyzet a Magyar Villamos Művek Zrt.-vel, amelyik szintén állami tulajdonú vállalatcsoport.

(sp)