Döntött a szlovák miniszter, és két okot is említett, miért nem kér a magyar állami vállalatból

Hosszú napok óta folyt a találgatás arról, hogy ki szerezheti meg Szlovákia egyik legnagyobb energiaszolgáltatója részvényeinek 49 százalékos csomagját. Szerdán délben a gazdasági miniszter rövidre fogta, és jelezte, ki az, aki nem kaphat részesedést a cégben.

Fotó: TASR

A múlt héten mi is beszámoltuk arról, hogy egy cseh cég eladásra kínálja a Stredoslovenská energetika (SSE) részvényeinek meghatározó részét és a legkomolyabb érdeklődők között tartották számon a magyar MVM céget, amelyik rálicitált a már ajánlatot is tevő ČEZ nevezetű vállalat által kínált összegre.

Richard Sulík a szerdai kormányülésre igyekezve annyit préselt ki magából, hogy nem fogja támogatni, hogy az SSE a magyar állami cég kezébe kerüljön. A DenníkN ráadásul úgy tudja, hogy a miniszternek erre a lépésre két oka is van: az egyik az, hogy nem látja az értelmét, hogy a Közép-szlovákiai Elektromos Közművállalat egyik ország tulajdonából egy másik ország tulajdonába vándoroljon. Sulík azt is megjegyezte, hogy a magyar kormány utóbbi időszakban tett lépései nem jönnek be neki.

A közép-szlovákiai energetikai vállalat az ország harmadát látja el árammal, és az átlagos éves nyeresége 100 millió euró körül mozog, ami miatt 1 milliárd eurót is meghaladhatja az eladási ára. Az SSE-ben birtokolt részvényeitől a Daniel Křetínský és Patrik Tkáč által irányított cseh EPH cégcsoport akar megválni, és a 49 százalékos pakett irán a német E.On, a cseh ČEZ és a magyarországi MVM is érdeklődik. A csehek 900 millió eurót ígérhettek a részvénycsomagért, amely összeget a magyar állami vállalat vagy 300 millió euróval megfejelt, felnyomva az SSE árát majdnem 1,2 milliárd euróra.

Sulíkra a kormánypárt néhány politikusa, az ellenzék legerősebbik pártja és az egyik befolyásos munkáltatói szervezet is nyomást gyakorolt. A hazai energetikai vállalatokat is magába foglaló Szlovák Munkáltatói Szervezetek Szövetsége (AZZZ) vezetője, Tomáš Malatinský szerint egyenesen Szlovákia polgárainak arcul köpésével érne fel az, ha eladnák az SSE 49 százalékos részét egy szomszédos ország állami vállalatának.

Richard Sulík gazdasági miniszter korábban már jelezte, mindkét féllel - az EPH és az MVM képviselőivel is - tárgyalni szeretne, és majd azt követően nyilatkozik a kérdésről. Sulíkkal összefüggésben ismert, hogy azt vallja, az állam nem jó tulajdonos, és nem áll jól neki a vállalkozói tevékenység.

(para)