Matovič szűkíteni akarta Čaputová jogköreit, amikor az államfő húzta a száját Lipšic miatt

Bár Igor Matovič ezt mindig tagadta, mozgalma tavaly mindent megtett azért, hogy Daniel Lipšic legyen az új főügyész.

Daniel Lipšic és Igor Matovič (Fotó: TASR - archív)

Ezt bizonyítják Mária Kolíková igazságügy-miniszter kijelentései is, amelyeket az Aktuality.sk főszerkesztője, Peter Bárdy idéz az Obyčajný Matovič. Homo vulgaris című könyvben.

Az igazságügyi tárca vezetője a Bárdynak adott interjúban megerősítette, hogy az OĽaNO-kormány úgy akarta módosítani az alkotmányt, hogy az államfő köteles legyen a főügyész kinevezésére.

Az egyik legmegosztóbb jelölt a főügyészi pozícióra Daniel Lipšic exminiszter volt, Zuzana Čaputová pedig többször is nyíltan beszélt arról, hogy problémája van a kinevezésével. Az OĽaNO-nak végül nem sikerült az alkotmánymódosítást véghezvinnie.

Az OĽaNO képviselője, Milan Vetrák, aki egyben a parlament alkotmányjogi bizottságának az elnöke, a lap szerint azt állítja, hogy az elsődleges ok, amiért módosítani akarták az államfői jogköröket, Ivan Gašparovič korábbi köztársasági elnök ügyei voltak, nem pedig a főügyészválasztás.

Gašparovič elnökként megtagadta Jozef Čentéš főügyészi kinevezését, annak ellenére, hogy a parlament jogszerűen választotta meg. Az Alkotmánybíróság később úgy határozott, hogy az államfő ezzel megsértette Čentéš jogait, korábban viszont úgy nyilatkozott, hogy bizonyos körülmények között lehetséges, hogy az államfő nem nevezi ki a jelöltet.

Bár Vetrák azt állítja, hogy nem Lipšic miatt akarták a jogkört módosítani, az Aktuality szerint ennek több tény is ellentmond. Matovič akkoriban többször is hangoztatta, hogy Lipšic kiváló főügyész lenne, majd 2020 júliusában törvénymódosítást sürgettek, amelynek lényege, hogy a Főügyészség vezetői pozícióját olyasvalaki is betölthesse, aki nem ügyész. Az ellenzék már akkor is a koalíció szemére vetette, hogy a törvénymódosítást Lipšicre szabták.

Szeptember végén azonban Lipšic bejelentette, hogy mégsem indul a pozícióért, így Maroš Žilinka lett a főügyész, az egykori igazságügyi és belügyminisztert viszont februárban speciális ügyésznek választották a képviselők.



(aktuality.sk)