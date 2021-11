LÉNYEG: Aki szívbeteg, az nem biztos, hogy szívbajos, és a pirosra festett Dunaszerdahely a magas átoltottság nélkül már szinte fekete volna

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Komoly mutatványok történtek ma a szlovák parlamentben. A kormánykoalíció csütörtökön kipróbálta, milyen az, amikor a Sme rodinára nem lehet számítani, és azt is, amikor Boris Kollárék együttműködnek a "sajátjaikkal".

Éppen csak átcsúszott a kórházrefom

A törvényhozásban a négypárti koalíció három "tagszervezetének" emberei átsegítették az úgynevezett kórházreformot a második olvasatba. Ez azt jelenti, hogy a képviselők érdemben foglalkozhatnak azzal a kérdéssel, hogy melyik klinika mire szakosodjon, és ez a transzformáció hatékonyabbá tenné a betegellátást. A koalíció leggyengébb láncszeme, a Sme rodina persze nem támogatja ezt az elképzelést, hiszen a párt képviselői most mindenre azt mondják, hogy a régiók lakosai nem támogatják az átalakítást. Azonban Boris Kollárék hozzáállása ellenére is összejött 76 szavazat, ami elég ahhoz, hogy a 150 tagú parlament nekilásson ízekre szedni a reformjavaslatot. A tervezet végső elfogadása ugyan még messze van, de az OĽaNO, az SaS és a Za ľudí megmutatta, hogy képes Kollárék nélkül is kormányozni. Igaz, ehhez az is kellett, hogy valamennyi képviselőjük felbukkanjon az ülésteremben, és a Za ľudíból már kilépett honatyák is a koalíciósokkal szavazzanak.

Ficót kiparancsolták a teremből

Néhány órával korábban is volt egy nagyon fontos javaslat, amiről döntenie kellett a parlamentnek. Sürgősségi eljárásban került a képviselők elé az a tervezet, amelyik az egyre csak durvuló koronavírus miatt vált időszerűvé. Ez az a koncepció, amelyik alapján oltási igazolványt vagy negatív tesztet követelhetnének a munkavállalótól és ugyanezt kellene elővillantanunk, ha például valamilyen vendéglátóhelyekre szeretnénk betérni. Ezt az elgondolást 83-an támogatták, és ha minden a tervek szerint alakulna, azaz Kollárék nem gondolják meg magukat, akkor végső változatban már holnap, azaz pénteken jóvá is hagyhatnák. Pedig elég kíméletlenül indult ennek a járványtörvénynek vitája, még Robert Ficót is kiutasították az ülésteremből, mert nem volt rajta reszpirátor, csak a jól megszokott plexi álarc. Az ülést vezető parlamenti alelnök figyelmeztette az exkormányfőt, hogy jobb lenne, ha betartaná a Pozsonyra érvényes aktuális előírásokat, és FFP2 maszkban mondaná el hozzászólását, de Fico azzal védekezett, hogy ő szívbeteg és ezért neki joga van plexi mögül pampogni.

Az államfőnél betelt a pohár

Persze, ahhoz nem volt szívbajos az ellenzéki pártvezér, hogy egy nappal korábban nekirontson az államfőnek, mert az szerinte állandóan megtorpedózza az előrehozott választásokat lehetővé tevő népszavazást. De Zuzana Čaputovánál betelhetett a pohár és tőle szokatlan hevességgel vágott vissza Ficónak. Szerinte azért támadja őt az ellenzéki képviselő. mert nem hajlandó elnöki kegyelemben részesítenie a korrupció vádja miatt vizsgálat alá vont személyeket. Az államfő meggyőződése, hogy a smeresek céltáblaként kezelik, de ettől még ő nem lesz az, aki kegyelmet osztogat olyan embereknek, akik közel állnak Ficóhoz és akiket börtönbüntetés fenyeget.

Másfél hét múlva bordó kategóriába kerülhet a csallóközi térség

Közben meg a covidos őrület itt tombol az országban, és a hazai kórházakban kezelt fertőzöttek száma átlépte a 2500-at. Akikről meg tudjuk, hogy 80 százalékban elkerülték a vakcinázást. Más a helyzet a Dunaszerdahelyi járásban, ahol a Regionális Közegészségügyi Hivatal vezetőjétől megtudtuk, hogy az elmúlt héten összesen majdnem félezer új fertőzöttet azonosítottak be. Dunaszerdahely épphogy megúszta a Covid-automata szerinti bordó besorolást, de a magas átoltottság nélkül már szinte fekete volna. Tehát a vakcinázottak nagy száma miatt maradhat ez a régió hétfőtől a piros zónában. Ettől még simán előfordulhat, hogy a november 22-ével kezdődő héttől már bordó kategóriába kerül a csallóközi térség is. Addigra viszont hatályba léphet a pénteken elfogadandó új járványügyi szabályozás, amelyik előnyben részesíti az oltóanyagot elfogadó személyeket.

