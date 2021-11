Dunaszerdahelyen a Pfizer-vakcina bármelyik adagját megkaphatják, Galántán Janssennel oltanak szombaton

Szombaton Nagyszombat megye mindegyik járási székhelyén folytatódik a Covid-19 betegség elleni vakcinázás. A Pfizer/BioNTech által gyártott vakcina első, második és harmadik adagjával két nagy kapacitású oltóközpontban fognak oltani, az egyadagos Janssen vakcina több ideiglenes oltóhelyen is felvehető lesz. A regisztrált érdeklődők mindenhol előnyt fognak élvezni a nem regisztráltak előtt. Erről Jozef Viskupič megyefőnök tájékoztatott csütörtökön.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

"A fertőzöttek száma fokozatosan emelkedik, a kórházi és az ambuláns orvosok pedig maximálisan leterheltek. Ezért is folytatjuk a vakcinázást. A dunaszerdahelyi és a nagyszombati nagy kapacitású oltóközpontban a Pfizer/BioNTech első, második és harmadik adagját is fel lehet majd venni, utóbbit a meghívottak és az 55 évnél idősebbek igényelhetik. A mobil oltószolgálatoknak köszönhetően az emberek más városokban is beoltathatják magukat az egyadagos Janssen vakcinával" - fejtette ki Viskupič.

Dunaszerdahelyen a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában november 13-án 8:00 és 16:00 között fogják beoltani a Pfizer/BioNTech vakcinájával azokat az érdeklődőket, akik már betöltötték a 12. életévüket. A kiskorú érdeklődők esetében feltétel, hogy a törvényes képviselőjükkel együtt érkezzenek.

Nagyszombatban a nagykorú érdeklődők az egyadagos vakcinát is igényelhetik.

A többi oltóhelyen 9:00 és 16:00 között fogják beadni az egyadagos Janssen vakcinát a 18 éves, illetve ennél idősebb érdeklődőknek. Galántán a városi sportcsarnokban, Szakolcán a művészeti alapiskolában, Galgócon, Pöstyénben és Szenicén pedig az áruházakban fognak oltani.

Lucia Šmidovičová, a megyei hivatal egészségügyi részlegének igazgatója elmondta: az oltás felgyorsítása érdekében az érdeklődőknek azt tanácsolják, hogy hozzák magukkal a kitöltött kérdőíveket és formanyomtatványokat. Megjegyezte, hogy ezek vakcinánként és adagonként is eltérőek. A formanyomtatványokat a megye honlapjáról (https://bit.ly/3olZflY) is le lehet tölteni. Az oltásra a https://vakcinacia.nczisk.sk/ weboldalon keresztül lehet regisztrálni.

(TASR/parameter)