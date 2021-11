Már nem engednek be mindenkit Szlovákiába!

November 10-től ideiglenesen korlátozzák az ukrán állampolgárok belépését a Szlovák Köztársaság területére. A tilalom alól több kivétel is van. Nem vonatkozik például azokra, akiket az Európai Gyógyszerügynökség vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinákkal oltottak be, illetve azokra az ukránokra, akiknek Szlovákia területén van az állandó lakhelyük. A TASR hírügynökséget Denisa Bárdyová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatta pénteken.