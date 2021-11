Olyan jogosultságot adott szóvivőjének a belügyminiszter, amit csak titkos feladatokat ellátó személyek kapnak

Roman Mikulec szóvivőjével kapcsolatos cikket készített a hnonline hírportál, amiből kiderül, hogy Barbara Túrosová az előző rendőrkapitánytól szokatlan lehetőséghez jutott. Az új rendőrfőnök már vizsgálja a helyzetet.

Fotó: TASR

Amikor a belügyminiszter pártbeli kollégájának, Jaroslav Naď védelmi miniszternek az akkori barátnőjét választotta sajtósának, sokan nepotizmust, atyafipártolást kiáltottak. Túrosová akkor azzal védekezett, hogy ő szakmabeli, hiszen újságíróként a TA3 hírtelevízióban is dolgozott. Aztán belőle fokozatosan a minisztérium sajtóosztályának a vezetője lett. Ez magyarázta, hogy szolgálati autót is kapott, amit villogóval is fel lehet szerelni, bár elmondása szerint olyat sosem használt. Talán azért sem, mert

az ölébe pottyant egy különleges igazolvány, aminek felmutatásával behajthat bárhova. A dokumentum mentességet biztosít a belföldi közúti ellenőrzések során.

Ilyet elsősorban a rendőrök kaphatnak, de a rendfenntartó erők más munkatársai is. Túrosová ehhez a papírhoz azért férhetett hozzá, mert a főnöke, a miniszter kérvényezte az előző országos rendőrfőkapitánynál, Peter Kovaříknál.

Az új főrendőr, Hamran István már utasításba adta, hogy vizsgálják felül a kiadott engedélyek megalapozottságát. Ezek a dokumentumok amúgy még idén lejárnak és az új kérvényeket szigorúan fogják ellenőrizni.

(hnonline)