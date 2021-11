Elfogadta a parlament a COVID-törvényt, akár már hétfőtől szigorodhatnak az előírások

Több órás vita után pénteken elfogadta a parlament a járványügyi intézkedések szigorítását lehetővé tevő COVID-törvényt. A jogszabály elsősorban az oltatlanok életét nehezítheti meg, és lehetővé teszi, hogy a munkaadó ellenőrizze alkalmazottai COVID-igazolványát.

Fotó: TASR

Gyorsított eljárásban, két nap alatt elfogadta a parlament a COVID-törvényt, ami lehetővé teszi a járványügyi előírások szigorítását. A javaslatot szerdán hagyta jóvá a kormány, az intézkedések többsége a kormány járványügyi tanácsadó testületének, a szakmai konzíliumnak a javaslataira épül.

A pontos rendelkezéseket kormányrendelet és a tisztiorvosok rendeletei tartalmazzák majd, de az már biztos, hogy ha a törvényt az államfő is aláírja, akkor a munkaadók megtudhatják majd alkalmazottaik védettségét, ellenőrizhetik a COVID-igazolványukat.

A regionális tisztiorvosoknak arra is lehetőségük lesz, hogy elrendeljék a munkaadók számára, hogy csak OTP-s alkalmazottainak tegye lehetővé a munkába járást.

Aki nincs beoltva, és a betegségen sem esett át, azt várhatóan hetente kétszer tesztelni kell majd. Novemberben még az állam állja a teszteket, decembertől viszont ez a költség a munkaadót fogja terhelni.

Akár már a hétvégén változhat a COVID-automata



Várhatóan változni fog a COVID-automata is, ami engedményeket tesz majd a beoltottaknak és a betegségen átesetteknek. Az eddig kiszivárgott információk szerint a fekete járásokban is kinyithatnak majd a vendéglők, de csak a védettek számára. A COVID-automata módosítását a kormánynak kell elvégeznie, Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy akár hétvégén is ülésezhet a kabinet. A kormány honlapján még nincs erre utaló információ.

A cél a kórházak terhelésének csökkentése

Mária Kolíková igazságügyi miniszter is megerősítette, hogy a kormány napokon belül dönthet a konkrét intlzkedésekről.

„A kormány kész napokon belül összeülni, és az egészségügyi minisztérium, valamint a konzílium javaslatai alapján elfogadnia szükséges intézkedéseket” – jelentette ki a törvény elfogadását követően a miniszter.

Kolíková szerint a legfontosabb céljuk a kórházak terhelésének csökkentése volt, de egyben nagyobb szabadságot kaphatnak a beoltottak is. „A javaslat világosan megszabja a vendéglátóhelyek ellenőrzésének feltételeit és a büntetéseket is, ezért várható, hogy a beoltottak nagyobb szabadságot kapnak majd” – mondta a miniszter.

A vendéglátóhelyeken kötelezően ellenőrizni kell a COVID-igazolványokat, ha ezt nem teszik meg, akkor a tisztiorvos akár 30 napra is bezárhatja a helyet. A fekete járásokban csak a beoltottak és a betegségen átesettek mehetnek majd vendéglőkbe.

Nem lesz kijárási korlátozás



A kormány - és így a parlament sem - egyetlen pontban nem fogadta el a szakmai konzílium javaslatát: nem foglalkozott azzal, hogy kijárási korlátozást léptessen életbe a legrosszabb helyzetben lévő járásokban a be nem oltottak számára.

A konzílium szerint viszont szükség lenne a nem védettek mozgásának korlátozására, a javaslatuk szerint csak a tavasszal még életben lévő intézkedéseknek megfelelően csak munkába járhatnának, illetve élelmiszerboltba, gyógyszertárba mehetnének.

Az ellenzék az alkotmánybírósághoz fordul



A harmadik hullám megfékezésére hozott jogszabályt a parlamenti vitában az ellenzék élesen bírálta. Az elfogadását követően Robert Fico (Smer) jelezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak, ha a törvényt Zuzana Čaputová is aláírja.

„A ma elfogadott törvény diszkriminatív, korlátozza az emberi jogokat és óriási egyenlőtlenséget vezet be” – magyarázta a Smer elnöke.

Mária Kolíková igazságügyi miniszter azonban nem tart az alkotmánybírósági kontrolltól, szerinte a most elfogadott jogszabály összhangban van az alkotmánnyal.

Milyen változások jönnek:

A munkaadóknak joga lesz ellenőrizni, hogy alkalmazottai be vannak-e oltva, vagy átestek-e a betegségen, tehát megnézheti a COVID-igazolványát.

A rossz járványhelyzetben lévő járásokban várhatóan OTP-rendszerben kell majd működniük a vállalatoknak, ekkor a munkaadónak kötelezően ellenőriznie kell az alkalmazottak COVID-igazolványát.

Azt a regionális tisztiorvos mondhatja meg, hogy melyik „a rossz helyzetben” lévő járás, vagyis azt, hogy melyik régióban kell OTP-ben működniük a munkaadóknak. Várhatóan a fekete járásokban lép életbe majd ez a rendelkezés, de akár a bordókban is elrendelheti ezt a tisztiorvos.

Az OTP-ben működő vállalatoknak biztosítaniuk kell a tesztelést a be nem oltott alkalmazottaiknak – hetente kétszer.

A teszteket novemberben még kifizeti a kormány, de a továbbiakban a munkaadónak kell állnia a tesztelés teljes költségét.

Ha az alkalmazott nem védett és elutasítja a tesztelést, akkor a munkaadó nem engedi be a munkahelyére, és az adott napra/időszakra nem kap fizetést.

A fekete járásokban is kinyithatnak a vendéglátóhelyek – a vendéglők mellett a hotelek és a panziók is – de csak védetteket fogadhatnak, vagyis az oltatlanok teszttel sem mehetnek be.

A vendéglők alkalmazottainak nem lesz kötelező az oltás, de – akárcsak a többi munkahelyen – a nem oltottaknak tesztelniük kell magukat hetente kétszer.

Várhatóan kinyithatnak majd a fitneszközpontok is, de ez majd csak a tisztiorvos rendeletéből derül ki.

A vendéglőknek, hoteleknek és a minden rendezvényhelyszínnek ellenőriznie kell majd a vendégek oltási igazolványát, és kérheti mellé a személyi igazolványt is. Ha enélkül engedi be a vendégeket, akkor a tisztiorvos akár 30 napra bezárhatja a helyet.

Ha valaki hamisítja a COVID-igazolványt, akár 1000 eurós bírságot is kaphat.

Kijárási tilalom nem lesz a fekete járásokban sem, a szakmai konzílium ugyan kérte, de ehhez a kormánynak szükséghelyzetet kellene elrendelnie, ezt viszont nem tette meg.

Nem lesznek lezárva a járáshatárok sem, továbbra is lehet utazni az egész ország területén.

Az egészségügyi dolgozók nagyobb védettséget kapnak, már az őket ért szóbeli inzultust is kihágásnak számít. A minisztérium azonban áthelyezheti őket a járványhelyzetnek megfelelően.

A törvény a kihirdetése napján lép életbe, több rendelkezés azonban kormányrendeletet vagy a tisztiorvos rendeletét igényli. A munkaadók azonban már a kihirdetés napján ellenőrizhetik alkalmazottaik COVID-igazolványát.

- lpj -