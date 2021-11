LÉNYEG: Ripacsok a szlovák törvényhozásban, oltatlanok a pácban, a Csemadok pedig Matovič privát magyarjának zsebében

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Pénteken is volt groteszk kínos közjáték a parlamentben, ami egyre kevésbé üti meg a hírérték küszöbét. Tény viszont, nap mint nap magabiztosabban megjósolható, mint az időjárás, hogy biztosan akad legalább egy-egy ripacs akár a törvényhozás talaján is. Akik mindössze annyira képesek, hogy jelképesen letolják a gatyájukat.

A menetrend szerinti gyagyás

Ne kerülgessük, mint macska a forró kását, a szlovákiai politika menetrend szerinti gyagyása az újnácisággal kokettáló Marián Kotleba pártjának egyik képviselője, Andrej Medvecký volt. Úgy érezhette, eljött a pillanat, hogy tiltakozzon a reszpirátor típusú védőmaszk viselésének parlamenti kényszere miatt. Hogy a Medveckývel szellemileg egy súlycsoportba tartozók is megértsék, amiatt hogy a parlamentben még a képviselőktől is megkövetelik a reszpirátor nevezetű védőmaszk viselését. Igazi gázálarcban szónokolt ezért, szegényke! Nyilván a siker reményében. Ami talán nem is maradt el teljesen. Legalábbis bizonyos Facebook-csoportokban, ahol csak hülye kérdések és csak hülye válaszok vannak…

Elfogadta a parlament a járványügyi intézkedések szigorítását lehetővé tevő COVID-törvényt

Az agyilag zokni csávó vicces jelenetére az ún. Covid-törvény parlamenti vitája közepette került sor. Ám szerencsére, egyáltalán nem volt képes befolyásolni a szóban forgó vita végkimenetelét. Ugyanis több órás vita után elfogadta a parlament a járványügyi intézkedések szigorítását lehetővé tevő COVID-törvényt. Amelynek lényege, hogy elsősorban az oltatlanok életét nehezítheti meg. Lehetővé teszi, hogy a munkaadó ellenőrizze alkalmazottai COVID-igazolványát.

A jogszabály javaslatát egyébként szerdán hagyta jóvá a kormány. A lehetséges intézkedések többsége a kormány járványügyi tanácsadó testülete, a szakmai konzílium tanácsaira épül.

A végrehajtás mikéntjét a kormány és a tisztiorvosok rendeletei tartalmazzák majd. Az viszont már biztos, ha a törvényt az államfő is aláírja, a munkaadók firtathatják majd alkalmazottaik védettségét, ellenőrizhetik a COVID-igazolványukat. A regionális tisztiorvosoknak lehetőségük lesz elrendelni, hogy a munkaadók csak a törvényes védettséggel rendelkező alkalmazottaiknak tegyék lehetővé a munkába járást. Aki nincs beoltva, és a betegségen sem esett át, azt várhatóan hetente kétszer tesztelni kell majd. Novemberben még az állam állja a teszteket, decembertől viszont ez a költség a munkaadót terheli majd.

Hamran István gyatyába rázná a rendőrséget

Van más is, aminek nyilván jobban örülnek, akiknek nincsen vaj a fejükön, mint akiknek van. Például az exkormányfő Robert Fico and gang nyilván nem ujjonghat… Arról van szó, hogy Hamran István ideiglenes rendőrfőkapitány jelezte, érdekli őt a hivatal állandó vezetése is, és jelentkezik majd a vonatkozó pályázatra. Az Express Rádióban beszélt erről, mert belülről is látja, lehet segíteni a rendőrök munkáját. És úgymond, végre olyan rendőrséget lehetne kiépíteni, amelyet megérdemel a haza. Illetve az emberek tömegei, ugye…

Hamran felvetésére azonnal reagált a belügyminiszter Roman Mikulec is, aki az Aktuality.sk-nak adott interjújában nem hagyott kétséget affelől, támogatná Hamrant. Annál is inkább, mert eddig nem volt oka megkérdőjelezni rendőrfőkapitányként végzett munkáját.

Hamran István feltett szándéka, hogy megreformálja a rendőrség menedzsmentjét. Erkölcsi, és persze pünzügyi szempontok alapján is. Következő lépésként pedig egyszerűen visszakapnák a pénzügyi erőforrásokat az alapegységek szervezetei, ami teljesen megváltoztatná a jelenlegi bérezést.

Nemsokára nyakló nélkül dől ám majd a lé?!

Hahó, csemadokosok! Lehet, hogy nemsokára nyakló nélkül dől ám majd a lé! Beérni látszik ugyanis Igor Matovič leghűségesebb alattvalója – privát magyarja? -, Gyimesi György szavazótoborzó ügyködése... Magyarán, részletes vitával folytatódhat majd a parlament következő, november végén kezdődő ülésszakán az annak idején nagy dirrel durral beharangozott Csemadok-törvény elfogadása. Mármint, ha lesz rá akarat, már idén megszülethet a jogszabály, amely évi 300 ezer eurót ajándékozna a Csemadoknak.

Hát kérem szépen, szegény ember, aki ígérni sem képes… Az általános vitában ugyanis több képviselő – köztük kormánypártiak is! – élesen bírálta a vonatkozó törvénytervezetet. Miloš Svrček (Sme rodina) szerint például a Csemadok-törvény elfogadása után a többi szlovákiai kisebbség is joggal követelhetné, hogy „a legfontosabb kulturális szervezete” egyedi törvény alapján kapjon pénzt. Nem beszélve arról, hogy kicsoda és milyen kritériumok alaján jogosult megállapítani, hogy melyik az adott nemzeti kisebbség – beleértve a magyart is – „legfontosabb kulturális szervezete”. Egyébként nehogy félreértés essék, mi itt a Paraméternél egyáltalán nem irigykedünk. Eszünkben sincs hát beszállni egy primitív, öncélú, nem utolsósorban kártékonyan megosztó „szerszárméregetési” versenybe...

