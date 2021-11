Vb-selejtezők: A magyar válogatott simán legyőzte a pont nélkül sereghajtó San Marinó-i csapatot, az olaszok nem bírtak Svájccal

A magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában 4-0-s győzelmet aratott a pont nélkül sereghajtó San Marinó-i csapat felett a világbajnoki selejtezősorozat pénteki játéknapján. A magyarok már a szünetben két találattal vezettek, miután Szoboszlai Dominik és Gazdag Dániel is eredményes volt. Előbbi a folytatásban is betalált, majd a végeredményt Vécsei Bálint állította be, emellett Kiss Tamás és Balogh Botond személyében két újonc is beállt.