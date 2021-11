EHF European Cup 3. forduló: Karnyújtásnyira a továbbjutás a dunaszerdahelyi lányok előtt!

A HC DAC Dunaszerdahely az EHF European Cup 3. fordulójának első találkozóján idegenben lépett pályára az osztrák Stockerau otthonában.

Forrás. Hcdac.sk

Egy jól küzdő ellenféllel találta szemben magát Debre Viktor vezetőedző csapata, akik ellen a mérkőzés elején nehezen találták Juhosék az ellenszert. A második játékrészben azonban fokozatosan növelték az előnyt a csallóköziek, és a végére a papírforma érvényesült. A győzelem mellett mindenki örömére szolgált, hogy három visszatérő játékosra is számíthatott a sárga-kék szakvezetés.

„Papírforma szerinti győzelmet arattunk egy jól küzdő ellenféllel szemben. Közepes játékkal jelentős előnyt szereztünk a visszavágóra. Az ellenfél játéka nem igazán feküdt nekünk; hosszú ideig támadtak, közel játszottak a falhoz és a védekezésükben pedig nagyon megnyitották a falukat. Jó időbe telt, hogy alkalmazkodni tudtunk ehhez a játékhoz, addig sajnos sok gyermeteg hibát vétettünk. A félidőre azonban már előnnyel érkeztünk, amit a második játékrészben még fokoztunk is. A célunkat elértük, ezzel a győzelemmel elérhető közelségbe került a továbbjutás lehetősége. Külön öröm számunkra, hogy három sérülésből visszatérőre is számíthattam már ezen a mérkőzésen; Oguntoye Viktória, Rajnohová Erika és Némethová Nathália is kapott néhány játékpercet – nyilatkozott Debre Viktor vezetőedző.”

EHF European Cup 3. forduló első mérkőzés 2021. november 12. 18:00, Sportcsarnok, Stockerau UHC Stockerau – HC DAC Dunaszerdahely: 24-33 (10-15) A dunaszerdahelyiek gólszerzői: Juhos Kata 8, Bízik Réka 5, Sári Barbara 5, Élő Beatrix 4, Hudák Anette Emma 3, Mszáros Réka 2, Erika Rajnohová 2, Bugár Cintia 2, Pénzes Monika 1, Jagodic Melani 1.

