IDŐJÁRÁS: Velünk marad a köd, utána viszont még rosszabbra kell készülnünk

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Fotó: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt, az ország nagy részén ködös idő várható, elszórtan szitálás is jellemző lehet. Az éjszakai hőmérsékleti minimumok 5 és 0 Celsius-fok között alakulnak. Szélcsend várható.

HÉTFŐ:

Az új hét is túlnyomóan felhős idővel indul, a reggeli órákban köddel is számolnunk kell. A nappali csúcsértékek 5 és 10 Celsius-fok között alakulnak, de csökkent felhőzet esetén akár 12 fokot is mérhetünk. Marad a szélcsend, legfeljebb gyenge légmozgás lesz a jellemző.

Az SHMÚ előrejelzése szerint a hét első felében továbbra is marad a ködös, őszies idő, szerdától azonban hidegfront érkezik a térségünkbe, ami további lehűlést, szeles és télies időt eredményezhet.



(SHMÚ)