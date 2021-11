DS AG Sport (VI.) liga, 15. forduló: Hármas versenyfutás az őszi elsőségért

Az őszi elsőségre fókuszáló kettős begyűjtötte a három pontot. A csallóközcsütörtökiek vendéglátóként gólarányt javítottak, a királyfiakarcsaiak az utolsó percekben fordítottak a gelleiek otthonában.

Az ekecs-apácaszakállasiak is versenyben maradtak, az első két helyzetthez hasonlóan ők is egy elmaradt mérkőzést pótolnak be a jövő héten. A csallóközkürtiek a párharc hajrájában Harsányi Dávid találatával térdre kényszerítették a felsőpatonyiakat, akik nyeretlenül zárták az őszi idényt. A balonyiak vendégként hatot vágtak a kisudvarnokiaknak.

Eredmények:

Izsap–Ekecs – Apácaszakállas 2:4 (2:3), g.: Both (10., 43.), ill. Ciria (6.), Torma (25., 90.), Lukács (38.).

Nyékvárkony–Diósförgepatony 1:5 (1:3), g.: Vég (44.), ill. Mezei (17.), Nagy György (20., 49.), Nagy Dávid (26.), Mészáros (55. – 11-esből).

Csallóközkürt–Felsőpatony 1:0 (0:0), g.: Harsányi Dávid (90.).

Csallóközcsütörtök–Szap 6:2 (5:0), g.: Havlik (11., 31., 83.), Illés (15.), Marič (37.), Puha (38.).

Baka–Szentmihályfa 1:1 (0:0), g.: Kálmán Gergely (54.), ill. Tomaček (74.).

Gelle–Királyfiakarcsa 1:2 (0:0), g.: Puha (70. – 11-esből), ill. Molnár (82., 85.).

Nagypaka–Alistál 3:0 (0:0), g.: Simandl (61.), Béreš (69.), Vanek (71.).

Kisudvarnok–Balony 1:6 (1:4), g.: Vincze (24.), ill. Csicsay (15., 37.), Dziadovych (22., 48.), Gerhát (33.), Ollári (73. – 11-esből).

A bajnokság állása: