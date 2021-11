Idegtépő lesz ma néhány helyről Pozsonyba eljutni

Nemcsak a szokásos dugók miatt, de a regionális buszközlekedést biztosító új vállalat, az Arriva bejelentése miatt is.

Juraj Droba, Pozsony megye elnöke késő este közölte a Facebook-oldalán, hogy az Arriva járatkieséseket jelzett, a legrosszabb forgatókönyv szerint pedig ez akár 30%-os is lehet.

Az Arriva hétfőtől üzemelteti a Pozsony környékéről a fővárosba irányuló járatokat, a mostani kiesések elsősorban Bazin (Pezinok) és Szenc környékét érintik. Akár 50 járat is kieshet.

Droba közölte azt is, hogy a korlátozásoknak több oka is van, köztük a járvány és a buszsofőrök karanténja, de az is, hogy a sofőrök egy része nem akar az új társaságnál dolgozni.

Hozzátette, arra kérte az Arrivát, hogy haladéktalanul tegyék közzé, mely járatokat érinti a korlátozás, és biztosítsák be a többit olyan módon, hogy a kiesés a lehető legkevésbé érintse a csúcsidőbe indítandó buszokat. Droba mellett napi szintű aktualizációt követel a cégtől arról, hogyan kívánják bebiztosítani a leszerződött járatszámot a következőkben.

"Figyelmeztettem a társaságot, hogy a kimaradó járatokat szankcionálni fogjuk, mégpedig teljes összegben" - fogalmazott.

Az Arriva korábban legfeljebb 5%-os kiesést jelzett előre az első napokban. Iván László, a társaság vezérigazgatója közölte a TASR hírügynökséggel, hogy dolgoznak azon, hogy a helyzet minél előbb stabilizálódjon.

A járatokról a társaság weboldalán, továbbá a +421 915 733 733-as telefonszámon hétfőtől vasárnapig 6 és 21 óra között, valamint az informacie@arriva.sk mailcímen lehet érdeklődni.

Az Arriva a Slovak Lines-t váltja Pozsony megyében, a társasággal tíz évre szóló, mintegy 330 millió eurós szerződést írtak alá. Továbbra is a Slovak Lines működteti majd a pozsonyi autóbusz-pályaudvart, megszünteti viszont járatát Hainburgba, továbbá néhány iskolabuszát és városi tömegközlekedési járatait.

