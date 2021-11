Az államfő aláírta a járvány harmadik hullámával kapcsolatos törvényeket

A munkaadóknak joga lesz ellenőrizni, hogy alkalmazottai be vannak-e oltva, vagy átestek-e a betegségen, tehát megnézheti a COVID-igazolványát.

Azt a regionális tisztiorvos mondhatja meg, hogy melyik „a rossz helyzetben” lévő járás, vagyis azt, hogy melyik régióban kell OTP-ben működniük a munkaadóknak. Várhatóan a fekete járásokban lép életbe majd ez a rendelkezés, de akár a bordókban is elrendelheti ezt a tisztiorvos.

Az OTP-ben működő vállalatoknak biztosítaniuk kell a tesztelést a be nem oltott alkalmazottaiknak – hetente kétszer.

Ha az alkalmazott nem védett és elutasítja a tesztelést, akkor a munkaadó nem engedi be a munkahelyére, és az adott napra/időszakra nem kap fizetést.

A fekete járásokban is kinyithatnak a vendéglátóhelyek – a vendéglők mellett a hotelek és a panziók is – de csak védetteket fogadhatnak, vagyis az oltatlanok teszttel sem mehetnek be.