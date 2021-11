Lövöldözés volt egy coloradói főiskolánál, több fiatalt is kórházba kellett szállítani

Hat fiatalt kórházba kellett szállítani az amerikai Colorado állam Aurora városának egyik főiskolája közelében hétfőn történt lövöldözés nyomán - közölte a város rendőrfőnöke újságírókkal.

Illusztráció (Fotó: AP)

Vanessa Wilson tájékoztatása szerint a lövéseket egy kocsiból adták le. A bűncselekmény elkövetése feltételezhetően bandákhoz köthető, a hatóságok több gyanúsított ellen adtak ki körözést.

Mint arról beszámolt, a 14 és 18 év közötti sebesültek mind diákok voltak. Hozzátette, hogy hamarosan felépülnek nem életveszélyes sérüléseikből, bár az egyik fiatalt meg kellett műteni.

Wilson közölte azt is, hogy különböző kaliberű lövedékeket találtak a helyszínen, ami arra utal, hogy több fegyverből adtak le lövéseket. A lövöldözés helyi idő szerint délután egy órakor történt egy parkban, nem messze a főiskolától.

A történtek részletei egyelőre homályosak. Helyi lakosok szerint a lövéseket több járműből is leadhatták, illetve gyalog közlekedő gyanúsítottak is részt vehettek a lövöldözésben. A KCNC-TV denveri székhelyű televízió Henry Martinez helyi lakosra hivatkozva mintegy ötven lövésről számolt be.

A Denvertől keletre található 386 ezer lakosú Aurorában történt az utóbbi idők egyik legvéresebb ámokfutása. 2012. július 20-án a város egyik mozijában egy Batman-film éjféli premierjén egy 27 éves férfi 12 embert lelőtt, 70-et pedig megsebesített.



MTI