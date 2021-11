A szakértők további korlátozásokat javasolnak

Eduard Heger (OĽANO) kormányfő a keddi kormányülés után bemutatta a szakmai konzílium javaslatait.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Eszerint a munkavégzést csak "OTP" rezsimben engedélyeznék, a tömegrendezvényekre csak oltottakat engednének be, és nem létfontosságú árucikkeket is csak az oltottak, illetve a gyógyultak vásárolhatnának az üzletekben. A sportversenyeket, a wellness központokat, az élményfürdőket szintén csak oltott vagy gyógyult személyek látogathatnák és a szállodák is csak ilyen vendégeket fogadhatnának, kivéve a fekete járásokat.

A kormányfő kijelentette: egyetért a javaslatokkal, amelyeket csütörtökön (november 18.) fog megvitatni a kormány.

Heger figyelmeztetett, hogy a helyzet a szlovákiai kórházakban kritikussá vált. Úgy véli, ezt a COVID automatába foglalt intézkedések ignorálása idézte elő. Hozzátette: a súlyos járványhelyzet miatt a következő három hétben jelentős szigorításokra lesz szükség, hogy stabilizálódjon a kórházak helyzete.

"Ha azt fogjuk látni, hogy az emberek nem tartják be az intézkedéseket, és a kórházak leterheltsége tovább fog növekedni, még jobban be kell majd keményítenünk"

- helyezte kilátásba Heger.

A miniszterelnök elmondása szerint a kormány tisztában van vele, hogy a vendéglátóhelyek és az edzőtermek tulajdonosai nehéz helyzetben vannak, főleg a fekete járásokban. Ezzel kapcsolatban megemlítette a közlekedési tárca támogatási programját, amelyből a gasztronómia és az idegenforgalom területén működő vállalkozók meríthetnek. Hozzátette: dolgoznak azon, hogy a programot az edzőtermek tulajdonosaira is kiterjesszék, melyek a fekete járásokban szintén zárva vannak.

TASR