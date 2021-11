LÉNYEG: A műtéteket elhalasztják, az adóreformot nem

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Matovič mai mutatványa (Fotó: TASR)

Jön, mert elkerülhetetlen a szigorítás – jelentette be kedden Eduard Heger. A miniszterelnöktől megtudtuk, a következő három héten drasztikus megszorításokat kénytelen bevezetni a kormány, hogy megelőzhesse a kórházakban fenyegető teljes összeomlást.

Nem oltatlannak való vidék

Az intézkedéseket, amelyekre a kormány végérvényesen várhatóan csütörtökön bólint majd rá, a járványügyi szakemberek javaslatai alapján állították össze. Ezekről pillanatnyilag annyit lehet tudni, hogy a tömegrendezvényekre csak oltottakat engednének be, és nem létfontosságú árucikkeket is csak az oltottak, illetve a gyógyultak vásárolhatnának az üzletekben. A sportversenyeket, a wellness központokat, fürdőket szintén csak oltott vagy gyógyult személyek látogathatnák, és munkába is csak ők járhatnak majd.

Látnunk kell, hogy a kormány részéről ezek az intézkedések nem önkényesek, és nem is csak azért születnek, hogy az oltatlanoknak kényelmetlenné tegyék az életét. Ez csak amolyan járulékos haszna lesz a szigorításnak. A jelenlegi járványügyi helyzetben eléggé eszköztelen maradt az ország vezetése, bár a minden látható felületet és műsoridőt elárasztó, oltásra buzdító kampányt azért még mindig nem látjuk.

Elhalasztják a műtéteket

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter elárulta, már csak 20 lélegeztetőgéppel ellátott kórházi ágy maradt szabadon Szlovákiában az új páciensek számára.

Azokban a régiókban a legsúlyosabb a helyzet, ahol a legalacsonyabb az oltottsági arány, mondta Lengvarský, aki egyúttal utasítást adott a tervezett műtétek elhalasztására is, hogy el tudják látni azt a több mint 2800 covidos beteget, akik elárasztották a kórházakat.

Lehet persze szentségelni, hogy az állam képtelen biztosítani a betegek számára a megfelelő kórházi ellátást, azonban először magunkba kellene néznünk, vajon mi megtettünk-e mindent az ellen, hogy a koronavírus okozta szövődmények miatt kórházba kerüljünk. Igen, a kulcsszó ismét csak az oltás. Jó lenne végre tudatosítani, hogy a covid elleni vakcina nélkül ezt a harcot nem lehet sikerrel megvívni.

Kösz, jól vagyunk

Ezt persze legkevésbé a dunaszerdahelyi és a pozsonyi régió lakosainak kellene a fejébe vernünk, hiszen mostanra már csak ez a két járás marad piros színű Szlovákia covid-térképén. Ezen a héten még a Komáromi és a Vágsellyei járás tartozik piros besorolásba, utóbbi kettő viszont jövő héttől már bordóra vált. A főváros mind az öt járása, valamint a Dunaszerdahelyi járás viszont marad pirosban. Az ország dél-nyugati régióiban lakók körében a legmagasabb arányú a beoltottság, ezért itt enyhébb szigorításokra kell csak számítanunk. A bordó fázisban az oltatlanok például már nem mehetnek éttermekbe sem, hétfőtől pedig már 54 járás tartozik majd a Covid-automata szerinti fekete besorolásba, itt várhatók a legszigorúbb megszorítások.

Félreértés ne essék: a koronavírust és az oltásellenességet sem állítják meg a járáshatárok. Ahogy az ország nagy része néhány hét alatt zöldből feketére váltott , félő, hogy Pozsony és Dunaszerdahely sem bírja már sokáig. Ez persze nem csak a víruson, hanem rajtunk is múlik.

Minden napra egy mutatvány

Ezekben a napokban alaposan kiélvezi a reflektorfényt Igor Matovič, akinek, mint tudjuk, lételeme a kamerák össztüze és a nyilvánosság figyelme. Úgy tűnik, a pénzügyminiszterré avanzsált korábbi miniszterelnök minden napra tartogat valami bombasztikus meglepetést, afféle bűvészként húzogat elő a mellényzsebéből, a cilinderéből, az ingujjából újabbnál újabb kedvezményeket, juttatásokat.

Matovič vasárnap mutatta be az adóreform első részét, amely a családok támogatására fókuszál. Hétfőn a munkával kapcsolatos komponenst vázolta fel, kedden pedig a vállalatokat érintő módosításokat részletezte. A reform legfontosabb intézkedése, hogy a pénzügyminiszter 21-ről 19 százalékra csökkentené a jövedelemadót a jogi személyek, vagyis a vállalatok számára.

Szerda munkaszüneti nap, ezért a pénzügyi produkció következő műsorszámára egészen csütörtökig kell várnunk, ekkor rántja majd le a leplet pénzügyeink mágusa az egyéni vállalkozókra váró jobb világról.

Hogy is mondta annak idején Rodolfó, a bűvész? Figyeljék a kezemet, mert csalok.

Juhász László