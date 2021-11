LÉNYEG: Hétfőtől a dunaszerdahelyi oltatlanok legfeljebb a Kauflandból skubizhatják majd, ki engedheti meg magának, hogy beugorjon a Max-ba

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Eddig és nem tovább, gondolhatta a kormány, és a világjárvány hazai terjedését megfékezendő, lépett egy egészen durvát. Ennek értelmében hétfőtől beköszönt az oltatlanok lockdownos lekapcsolása, mert a kabinet legfőbb szándéka, hogy stabilizálja a csapnivaló covidos helyzetet. A fő cél az, hogy a kórházak működése ne bénuljon le, azok ne legyenek tele koronavírusos betegekkel, és azt már egy ideje tudni lehet, hogy a klinikákon kezeltek legalább 80 százaléka "vakcinaszűz". Így hát az oltással nem rendelkezők - a mozgásukat lecsökkentendő, - a jövő héttől még annak ellenére sem látogathatnak el például a bevásárlóközpontokba, ha éppen friss negatív teszteredmény lapul a zsebükben. És bizony az ünnepek közeledtével ez egészen komoly korlátozást jelenthet. Az ország túlnyomó részében, tehát a fekete jelölésű járásokban azonban a beoltottakra is rájár a rúd, ők sem látogathatják a vendéglőket vagy a konditermeket. Az ilyen régiókban az éttermek ablakon keresztül szolgálhatják ki a vendégeiket, és a hotelek sem fogadhatnak szállóvendégeket.

Lehetett volna ez rosszabb is

A tervek szerint három hétig tartana ez a szigorúság, és a kormányülésről kiszivárgott hírek arról szólnak, hogy ezek az intézkedések - a védőoltást elfogadók szempontjából - még sokkal drasztikusabbak is lehettek volna. De a kormánypártok legnépszerűbbike, a Richard Sulík vezette SaS az aszttalra csapott és azt jelezte a csütörtöki kormányülésen, hogy nem kellene ebbe az irányba vinni a dolgokat. Egy mindenkit érintő lockdown ugyanis lehangolná a vakcinát elfogadókat, és demotiválta volna az oltást messziről elkerülőket is. Így most egyelőre néhány üzletből kizárják a oltáselleneseket, hogy kevesebb helyen rontsák a levegőt, és az egészségügyi miniszter meg majd az elkövetkező időszakban eldönti, ezt az egészet megfejeli-e azzal, hogy esetleg kihirdeti a szabad mozgást korlátozó veszélyhelyzetet is. Ami viszont érintetlen marad, az az, hogy az iskolákat a diákok ugyanolyan feltételek mellett látogathatják, mint eddig.

Fico kész támadni

Az ellenzék egyik vezérbikája rögtön véleményezte is az új rendelkezéseket. A Smer elnöke szerint a kormány nem döntött logikusan a ma elfogadott szigorúbb járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban. Robert Fico úgy véli, hogy egy beoltott személy is terjesztheti a vírust, míg az, aki negatív tesztet képes produkálni, az biztonságosnak számít. Bizonyára hitelesnek gondolja magát ebben a témában a többszörös exkormányfő, akiről köztudott, hogy nyáron, amikor barátnőjével Krétára látogatott, ott kegyetlenül kipurcan a Covidtól, de ez nem gátolta meg abban, hogy pár nappal később hamis PCR-teszttel "bizonyítsa", egészséges mint a makk. Fico szerint a beoltottaknak, a negatív teszttel rendelkezőknek és a fertőzésen átesetteknek egyforma jogok járnak, és „mindenféle más döntés alkotmányellenes”. Emiatt kész is megtámadni a hétfőtől hatályos rendelkezéseket az Alkotmánybíróságon.

Okunk lehet a kárörvendésre

Ehhez neki joga van, ahogy meg másoknak arra, hogy kárörvendően gúnyolódjanak azon a maszkellenes balféken, aki a minap még a pőstyéni Lidlben cirkuszolt, és akit most meg már koronavírus-fertőzéssel kórházban ápolnak. Úgy hírlik, az életveszélyes állapotba került illető vélhetően pont abban az üzletben fertőződhetett meg, ahol társaival együtt olyan erőszakosan tiltakozott a maszkviselés ellen, hogy néhány rendőr is megsérült. Ez meg már "az ész megáll" kategória. Hátborzongató dolgokat művel világszerte ez a koronavírus, szörnyű tragédiákat okozott Szlovákiában is, de ha mindenképpen meg kellene nevezni, hozott-e a Covid bármilyen csekély hasznot, akkor talán azt lehetne megemlíteni, hogy kiderült a nyilvánvaló, azaz, hogy mennyi lüke alak mozog közöttünk.

