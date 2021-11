Vigyázó szemetek Ausztriára vessétek

Ausztria bedobta a törölközőt: mivel délnyugati szomszédunknál továbbra is megállíthatatlanul terjed a koronavírus-fertőzés, a bécsi kormány pénteken úgy döntött, nemcsak teljes lezárást vezet be az országban, hanem februártól kötelezővé teszi a Covid elleni védőoltást is, elsőként az Európai Unióban.

Fotó: TASR

Miután első felháborodásunk alábbhagy, nézzük meg hideg fejjel a statisztikákat. Vajon mit mutatnak a számok, ha összehasonlítjuk az osztrák és a hazai adatokat?

Ausztriában az összlakosság 69 százaléka már megkapta mindkét védőoltást, Szlovákiában ez az arány mindössze 42 százalékos. A 9 milliós szomszédos országban a járvány kezdete óta 11 486 osztrák halt bele a covidba, az 5,4 milliós Szlovákiában pedig 13 781 ember. Ausztriában a 100 ezer lakosra eső halálos áldozatok száma 129, nálunk 251. Jelenleg Szlovákia világelső az egymillió lakosra jutó új napi fertőzések tekintetében.

Nem kell tehát matematikus professzornak lenni, hogy bárki számára világos legyen: Ausztria sokkal jobban áll a koronavírus elleni védekezésben, mint Szlovákia. Legalábbis eredményesebben sikeredik szomszédainknak szinten tartani a koronavírus-fertőzés szövődményeibe belehalt betegek számát.

Ausztria mindezek ellenére azt mondja: rosszul áll a szénánk, nem elég hatékonyak az eddigi biztonsági intézkedéseink, ezért nincs mit tenni, akár ódzkodnak ettől az osztrákok, akár nem, mi mindenkit kötelezően be fogunk oltani. Felháborodnak majd az emberek? Háborodjanak! Tüntetések lesznek országszerte a kötelező oltás ellen? Kérem! Belebukik a kormány? Bukjon! Bécsben ugyanis tudatosítják, hogy egy felelős kormánynak népszerűtlen, sőt akár sokakat felháborító lépéseket is meg kell tennie ahhoz, hogy megmentse országa lakosságának életét. Akár az emberek akarata ellenére is.

Szlovákiában eddig szinte szájukra sem merték venni a politikusok a kötelező védőoltás lehetőségét. Az Eduard Heger vezette kabinet még csak a gondolatkísérletet is alig engedte meg magának. Amikor elhangzott egy felvetés ezzel kapcsolatban, Boris Kollár házelnök azt mondta, semmilyen körülmények között nem tudja elképzelni az oltás kötelezővé tételét. És az ő véleményét osztja gyakorlatilag az egész koalíció.

A szakértőkből álló járványügyi konzílium még két héttel ezelőtt javasolta, hogy a lakosság legalább bizonyos, legveszélyeztetettebb csoportjai számára rendeljék el kötelező jelleggel a védőoltás beadását. A kormánykoalíció azonban lesöpörte az asztalról a szakemberek javaslatát, inkább kis lépésekkel tovább szigorítják a meglévő intézkedéseket.

Ausztriában is próbálkoztak egyébként az olyan megszorító intézkedésekkel, mint amilyenekről csütörtökön a szlovák kormány döntött: az oltatlanok nem mehettek étterembe, bevásárlóközpontokba, és részleges kijárási tilalom is vonatkozott azokra, akik nem voltak hajlandók felvenni a védőoltást. Azonban az elmúlt hetekben kiderült: ezek a szigorítások nem érték el a kívánt célt, vagyis nem nőtt számottevően a beoltottak száma Ausztriában.

A legújabb szigorítások bevezetésével Szlovákia épp, hogy csak rátért egy olyan útra, amelyik Ausztriában zsákutcának bizonyult.

Félő, mire meglesz a politikai akarat, hogy nálunk is bevezessék a kötelező védőoltást, már késő lesz. Ki tudja, hány embernek kell még meghalnia, hogy nálunk is megszülessen az elhatározás: legalább azok számára írják elő a védőoltást, akiket a leginkább veszélyeztet a nyavalya. Szüleink, nagyszüleink megmentése érdekében. Hogy ne legyenek, akik tucatszám halnak meg oltatlanul a kórházakban.

Példáért ezúttal csak a szomszédba kell menni.