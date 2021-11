Eduard Heger kötelezővé tenné a védőoltást az idősek számára

Eduar Heger kormányfő Mária Kolíkóvá igazságügyi miniszterrel és jogászokkal tárgyal az idősek kötelező védőoltásáról.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Heger szerint a járványból való kiútban a 65 év felettiek számára kötelezővé tehetik a védőoltást. Ezt a miniszterelnök az RTVS Szombati párbeszédek vitaműsorában nyilatkozta.

"Jogászokkal tárgyalok arról, hogy a kötelező védőoltás bevezetése egy bizonyos korosztály számára nem ütközik-e a Szlovák Köztársaság alkotmányába. Számomra ez lenne a egyik leghatékonyabb védekezés"

- jelentette ki Heger.

Támogatja a kötelező védőoltás életkor szerinti bevezetését is, hisz a vírus nem szakma szerint válogat. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy Szlovákiában is kötelezővé teszik a koronavírus ellei védőoltást. Továbbra is kérdés azonban, hogy egy ilyen lépés összhangban van-e az alkotmánnyal.

"A kötelező védőoltás bevezetése a politikai bátorságról is szól"

- tette hozzá.

A koalíciós partnerek, az SaS és a Sme rodina ellenzik a kötelező védőoltást, Heger jelenleg is tárgyal velük erről a témáról.

TASR/para