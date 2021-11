Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

A nagytanyi lengyár épülete (Archív felvétel)

(CCXI. rész)

Bemutatkozott a közönségnek az első nagytanyi színtársulat, 1915. december 19-én, vasárnap Kisfaludy Károly A kérők című vígjátékát adta elő. Rendezte Pusztai Lajos. A színpadot a szervezők a községi iskola nagytermében állították föl. A szereplők egy hónapon át szorgalmasan próbáltak, s közösen határozták el, hogy a bevételt a rokkant katonák javára ajánlják föl. Az előadást karácsnykor megismételték, s egy későbbi időpontban Nemesócsára is elvitték. A háborús idők ellenére nyomtatott színlapot is kiadtak ez alkalomból. A mai tanyiak számára bizonyára érdekesek lesznek a színlapon feltüntettt nevek és a különböző adalékok. Egyesek talán saját felmenőiket is megtalálják köztük. Íme a plakát szövege:

„Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudomására adni, hogy folyó hó 19. és 26. napján az evangélikus–református iskola helyiségében a tanyi önkéntes társulat előadást tart, melyre mindenkit meghív egyaránt a színtársulat. Az egész bevétel a rokkant katonák részére lesz fordítva. Bemutatásra kerül: A kérők. Vígjáték három felvonásban. Rendező: Pusztai Lajos. Személyek: Baltafi őrmester (Pusztai Lajos), ennek leánya, Máli (Kúr Esztike), fogadott fia, Károly (Varga Zsófika), fogadott leánya, Lidi (Ánóczki Klárika), báró Szélházi (Szabó Juliska), Perföldi ügyész (Szép Károly), Margit, Baltafi testvérnénje (Szalai Teruska), Ferenc káplár (Koczkás Mariska), Tamás, Perföldi inasa (Czirók Rudolf), János, Baltafi inasa (Szedres György), Wilhelm, Szélházi inasa (Sárik Ferenc), Hősvári obester (Czirók Rudolf). Helyárak – I. hely: 1 korona 20 fillér, II. hely: 60 fillér, III. hely: 40 fillér. 10 éven aluli gyermekek és katonák őrmestertől lefelé a helyárak felét fizetik. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk. Kezdete pont ¼ 9 órakor. Felkérjük a nagyérdemű közönséget, hogy akinek szándéka van eljönni, az pontos időre érkezzen, nehogy az előadást zavarja. A tisztelt közönség szíves pártfogását kéri hazafias tisztelettel a rendező és társulata.“

A Komáromi Ujság tudósítója a következőket közölte az előadásról: „A derék szereplők mind kitettek magukért, s köztük nem egy emelkedett ki pompás játékával. A zsúfolásig megtelt nézőtér, sűrűn tapsolt, s az első előadás mintegy 100 koronát hozott a jótékony célnak.“

Lelkes Vince